Başkan Toçoğlu, Prof. Dr. Kemal Sayar ile görüştü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen seminer için Sakarya'ya gelen Prof. Dr. Kemal Sayar ile görüştü.

Sakarya'da sosyal hizmetler alanında yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Toçoğlu, Prof. Dr. Sayar'a çalışmalarında kolaylıklar diledi. Sakarya'da SGM'lerin muazzam bir işlevi olduğunu belirten Prof. Dr. Kemal Sayar, “Sakarya'da Sosyal Gelişim Merkezi'nde daha öncede bulunmuştum. Bu merkezler toplum için büyük bir öneme sahip. Bu doğrultuda Sakarya'da çok önemli bir iş yapıldığını söylemeliyim. Bu muazzam yapının şehre kazandırılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum” dedi.

“Sosyal Politikalarda 3.'lük”

Başkan Toçoğlu, Sakarya'da sosya alanda yapılan çalışmalardan bahsederek, “Türkiye'ye örnek olan Sosyal Gelişim Merkezlerimizi haayata geçirdik. Sosyal Politikalar alanında Sayın Cumhurbaşkanımızdan 3.'lük ödülünü SGM'lerimizle aldık. Çok şükür çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli toplumumuzun tamamına bu merkezlerimizde dokunuyoruz. Geyve, Akyazı ve Sapanca ilçelerimizde de SGM'ler inşa ettik. Yine Karasu'da çalışmalarımız tamamlanıyor. Sosyal belediyecilik alanında yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın yanında olmaya, merkezlerimizde faydalı ortamlar hazırlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.