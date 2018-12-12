Başkan Toçoğlu: “Sakarya esnafıyla büyüyen bir şehirdir”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Akyazı Esnaf ve Sanatkar Odaları'nın oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Birlik Başkanı Hasan Alişan ve farklı meslek gruplarından oda başkanları Sakarya Büyükşehir Başkanı Zeki Toçoğlu'na destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Alişan ise Başkan Zeki Toçoğlu ile çalışmaktan büyük bir keyif aldıklarını belirterek, başarı dileklerini iletti.

Akyazı heyetine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Birlik Başkanımız Hasan Alişan ve tüm esnaflarımızla çok güzel bir birlikteliğimizin olduğunu her fırsatta ifade ediyorum. Bugün de Akyazı'dan bizleri ziyarete gelen oda başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Esnaf odalarımız ve esnaflarımızla yakaladığımız bu birliktelik şehrimize büyük bir katkı sağlıyor. İnşallah bu birlik ve beraberlik şehrimizde uzun yıllar yaşanacak ve örnek olmaya devam edecektir” dedi.

Ortak hareket duygusuyla esnaflarla şehre hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Zeki Toçoğlu, “Ahilik anlayışının nadide temsilcileri olan esnaflarımız şehrin gelişimi ve büyümesinde azami bir öneme sahiptir. Esnaflığın temelinde ahlak, disiplin, kardeşlik, huzur, birlik ve beraberlik vardır. Önce ben değil, sen diyebilen esnaf kardeşlerimize şehrimize sundukları katkılar dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Ortak hareket duygusuyla şehrimize hizmet sunmaktan büyük mutluluk duyduğum esnaflarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.