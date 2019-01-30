Başkan Toçoğlu: “Sakarya üretimin şehri olmaya devam edecek”

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur ve üyeleriyle bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş ve Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan'ın da yer aldığı buluşmada 2. OSB Başkanı Şükrü Bodur, günün anısına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na plaket takdim etti. Başkan Toçoğlu ise üzerinde Sakarya motiflerinin yer aldığı hediyeyi OSB Başkanı Şükrü Bodur'a sundu.

2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur, “Büyükşehir Belediyesi olarak Hendek OSB'mizin yanında oldunuz. Sanayi bölgemizin gelişimi için destekler sundunuz. Bugün metropol şehirlerin sanayi siteleriyle yarışan OSB'mize sunmuş olduğu katkılardan dolayı Başkanımız Zeki Toçoğlu'na şahsım ve OSB'miz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Toçoğlu ise, “Sakarya sanayide büyük bir ivme kazandı. Hendek 2. OSB'de ülkemizin ve şehrimizin önemli sanayi bölgeleri arasında yer alıyor. Her geçen gün gelişmesi, çevreci ve nitelikli sanayi ile şehrimize bu alanda bir farklılık katıyor. Biz; Büyükşehir Belediyesi olarak sanayicimizin yanında olduk ve çevreci sanayiden yana olduğumuzu her platformda dile getirdik. İnşallah Sakarya nitelikli ve çevreci sanayi anlayışıyla geleceğe ilerleyecektir” diye konuştu.

Sakarya'nın üretimin şehri olmaya devam edeceğini belirten Toçoğlu, “Bugün katma değeri yüksek ürünler şehrimizdeki OSB'lerde üretiliyor. Birçok ilçemizde yeni tematik sanayi siteleri kurulacak. Projeleri devam ediyor. Çevre hassasiyetini üst safhada tutarak şehrimizin yakalamış olduğu bu sanayi hamlesini inanıyorum ki yerel yöneticilerimiz başarıyla tamamlayacaktır. İnşallah yakalanan bu birlik ve beraberlikle Sakarya, üretimin şehri olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.