Başkan Toçoğlu: “Sakarya Yatay mimarinin en güzel şehridir”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda ‘Yatay mimari konusunda ısrarımız devam edecek' açıklamalarından Sakarya olarak gurur duyduklarını ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada ‘Yatay mimari konusunda ısrarımız devam edecek' açıklamalarından gurur duyduklarını ve Sakarya'nın yatay mimarisiyle büyüyen bir şehir olduğunu söyledi. Başkan Toçoğlu yaptığı açıklamada, “Yatay mimari yalnızca Sakarya için değil tüm şehirlerimiz için gerekli bir mimari uygulamadır. Her 30 yılda bir doğal afetlerle yerle bir olan şehrimizde hem depreme hazırlık hem de estetik için yatay mimariyi benimsedik. Bugün geldiğimiz noktada Sakarya Türkiye'nin en yaşanılabilir şehri. Bu şehirde yaşamaktan mutlu olan insanların beton yığınlarının içerisinde kaybolmamasını çok önemsedik. Hemşehrilerimiz de bu mimari uygulamayı zaman içerisinde benimsedi. İnşallah bu şekilde devam edecek” dedi.

Toçoğlu sözlerinin devamında, “Şehircilik anlayışımızı insanların göğü görebildiği, çocukların toprakla temasını kesmediği, yeşil alanları, temiz su kaynakları oluşturdu. Medeniyet tasavvurumuza uymayan, göğü delen yapılar, gökdelenler, rezidanslara yönelmedik. Sayın Cumhurbaşkanımız da yatay mimari konusundaki ısrarını her platformda dile getiriyor. İnşallah Sakarya yatay mimari anlayışıyla Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; yeşilin ve toprağın şehri olmaya devam edecek” diye konuştu.