Başkan Toçoğlu: “Şehrin altyapı geleceğini garanti altına aldık”

Maltepe Park'ta gerçekleştirilen buluşmada Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem'in yanı sıra Adapazarı'nda görevli muhtarlar yer aldı. Federasyon Başkanı Erdem, Başkan Toçoğlu'na günün anısına çiçek ve plaket takdim etti.

Adapazarı muhtarları ile bir araya gelen Başkan Toçoğlu, “Tüm muhtarlarımızla uyum içerisinde çalıştık. SEMOS'un yanı sıra ülkemize örnek olacak çalışmalara birlikte imza attık. Şehrimiz altyapı geleceğini 1,3 milyarlık yatırım ile garanti altına aldık. Sadece altyapı değil eğitim, spor, imar, çevre ve şehircilik alanında da örnek gösterilen pek çok işi siz muhtarlarımızla birlikte hayata geçirdik. Adapazarı için, şehrimiz için birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.

Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na tüm Adapazarı muhtarları adına teşekkür ediyorum. Başkanımızla Serdivan Belediyesinde görev yaptığı sürede tanışmıştık. Tanıştığımız ilk günden beri kendisi biz muhtarların her zaman yanında oldu. Federasyonumuzun fikir sahipliğini taptı, 665 muhtarımıza da teknolojik destek sağladı. Tüm muhtarlarımıza Büyükşehir tarafından bilgisayar hediye edildi. Önemli günlerde etkinlikler düzenleyerek bizlerle bir araya geldi. Federasyonumuza yer tahsis etti ve bizler için SEMOS programını üretti. SEMOS'u İçişleri Bakanlığımız örnek proje olarak incelemeye aldı. Başkanımıza bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyor, dostluğumuzun ömür boyu devam edeceğini ifade ediyorum” diye konuştu.

Adapazarı muhtarları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevim boyunca muhtarlarımızla uyum içerisinde çalıştık. Muhtarlarımızın talep ve önerilerini kolaylıkla iletebileceği SEMOS ‘un yanı sıra ülkemize örnek olacak çalışmalara birlikte imza attık. Birbirimizin çözüm ortağı olduk. Oldukça samimi bir gayret ve çaba içerisinde de 31 Mart tarihine kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Toçoğlu, “2014 yılında Büyükşehir Belediyemizin sınırları genişledi. Şehrimizin tamamı Büyükşehir'e bağlandı. Sorumluluğumuz altına giren tüm mahallelerimize içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımızı götürdük. Tüm şehrin altyapısı baştan aşağı yeniden inşa ettik. 1.3 milyarlık altyapı yatırımımızla inşallah Sakarya'mızın geleceği garanti altında. Yalnızca altyapı değil eğitim, spor, imar, çevre ve şehircilik alanında da örnek gösterilen pek çok işi siz muhtarlarımızla birlikte göğüsledik. Çok şükür Adapazarı için, şehrimiz için birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Başta Muhtarlar Federasyonu Başkanımız Erdal Erdem olmak üzere tüm muhtarlarımıza şehrimize sunduğu katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Hizmet aşkı ile çıktığınız bu yolda yeniden muhtar adayı olacak muhtarlarımıza kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.