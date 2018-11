Başkan Toçoğlu: “Türkiye'ye örnek çalışmalara hep birlikte imza attık”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, tüm bürokratlarına üstün gayretleri dolayısıyla teşekkür ederek, hayata geçirilen çalışmalarda ortaya koydukları özveri dolayısıyla gurur duyduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de ses getirecek işlere imza attıklarını söyleyen Başkan Toçoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevim süresince yaklaşık 10 yıldır sizlerle birlikte Türkiye'de ses getirecek işlere imza attık. Çalıştık, çabaladık, gayret gösterdik. Tertemiz bir şekilde bir süreç geçirdik. Altyapıya 1 buçuk milyarlık yatırım yaptık ve şehrin altyapısını büyük ölçüde hallettik. Sizlerin yetenek ve çalışkanlığınızla Sakarya'da çok büyük işlere hep birlikte imza attık. Büyükşehir Belediyesi sizin gayretlerinizle her alanda destan yazdı” dedi.

"Hep birlikte başardık"

Toçoğlu, “Altyapımızı yenilerken üstyapımızı da ihmal etmedik. Bugün Türkiye'ye örnek sosyal çalışmalar yaptık. 16 ilçemize hizmet götürdük. Çevreci bir belediye olduğumuzu her zaman gösterdik. Doğadaki her canlıya değer verdik ve doğaya kirli bir şey bırakmadık. Türkiye'nin en temiz suyunu vatandaşlarımıza içirdik. Türkiye'nin en entegre arıtma ve ayrıştırma tesislerini yapıyoruz. Enerji üretmeye başladık. Bir belediye olarak baraj yaptık. HES'ler ve santraller yaptık. Tüm yapılan çalışmaları hep birlikte hayata geçirdik. Biz her zaman iyi niyetli olduk. Şimdi size düşen işlerinize odaklanmanız ve milletimizin işini en iyi şekilde yapmanızdır. Onun dışında hiç kimseden bir beklentimiz yok. Ben hepinizden memnunum. Hepinizden Allah razı olsun. 10 yıllık süreci bitirdik. Hepinize hakkımı helal ediyorum sizde hakkınızı helal edin” diye konuştu.

"İşlerinize odaklanın"

Toçoğlu, “Siz bu şehirde ve kurumda halka hizmet etmek için varsınız ve şüphesiz devam edeceksiniz. Kendi işlerinize odaklanacaksınız. Sizden beklentim motivasyonunuzu bozmadan işlerinize dört elle sarılmanızdır. Her zaman ifade ediyorum; iki kutuplu bir inancımız var bizim. Hem dünya hem ahirette bu işlerin karşılığını alacağımızı düşünerek çalışıyoruz. İnşallah Sakarya sizin sayenizde çok daha güzel yerlere gelecek” şeklinde konuştu.