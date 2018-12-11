Başkan Toçoğlu: "Yenikent'e değer katan yatırımları hayata geçirdik"

Korucuk Mahalle Muhtarı Cüneyt Ulu, Camili Mahalle Muhtarı Yunus Özçelik'in de yer aldığı buluşmada heyet Sakarya Büyükşehir Başkanı Zeki Toçoğlu'na Yenikent bölgesinde hayata geçirilen yatırımlar dolayısıyla teşekkür etti.

Yenikent Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Fikri Arslan, “Bizler çok şanslıyız. Gönlünüzün kapılarını açtınız. Sizin gibi bir dostla gönül bağı kurmuş olduk. Yenikent bölgemizde unutulmayacak hizmetler geçekleştirdiniz. Yenikent'i ayağa kaldırdınız. Bölgemizin her yerinde emeğiniz var. Yenikentimiz'de gerçekleştirdiğiniz hizmetler için bölge halkı adında teşekkür ediyor, yaşantınızda güzel günler diliyoruz” dedi.

Nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, “Yaklaşık 10 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bu süreç içerisinde STK ve derneklerimizle yakaladığımız uyumun en güzellerinden biri de Yenikent için oldu. Deprem bölgesinde yer alan şehrimiz için Yenikent'in önemini hep ifade ediyorum. İnşallah şehrimizin geleceği olacak Yenikent yeni yatırımlarıyla da değer kazanmaya devam edecek” diye konuştu.

Bölgede cazibeyi arttıracak önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Başkan Zeki Toçoğlu, “Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nı kısa süre içerisinde tamamlayarak hayata geçirdik. Gerçekten de hem bölgeye hem şehrimize hem de ülkemiz için çok önemli bir çalışma oldu. 2020 yılında gerçekleştirilecek dünya şampiyonası da şehrimiz tanıtımına büyük katkı sunacak. İnşallah tüm başlıklarda hayata geçirilecek yatırımlarla bölge değer kazanmaya devam edecek” şeklinde konuştu.