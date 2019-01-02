Başkan Toçoğlu'ndan, AK Parti İl Başkanı Tever'e ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Sakarya İl Başkanı olarak atanan Yunus Tever'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette 13 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek aday tanıtım programına yönelik hazırlıklar istişare edildi. Başkan Toçoğlu'na ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başlayan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, “İl Başkanımız Fevzi Kılıç'ın belediye başkanlığı aday adaylığı dolayısıyla istifasının ardından Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti Sakarya İl Başkanlığı görevini tarafımıza tevdi etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 13 Ocak Pazar günü de aday tanıtım programımızı gerçekleştireceğiz. Başkanımızın desteğini önemsiyoruz. Rabbim aldığımız bu görevi layıkıyla yapmayı nasip etsin” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle AK Parti İl Başkanı olarak atanan Yunus Tever'i ziyaret ettik. Yeni görevinde başarılar diledik. İnşallah 13 Ocak Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Büyükşehir ve 16 ilçemizin aday tanıtım programını büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz. Hazırlıklara ilişkin gereken desteği sağlayacağız ve Cumhurbaşkanımız hemşehrilerimizle bir kez daha kucaklaşacak. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde yerel seçimlerden de en iyi sonuçla ayrılacağız. Rabbim çalışmalarınızı kolaylaştırsın” diye konuştu.