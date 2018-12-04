Başkan Yılmazer, engelliler gününü kutladı

3 Aralık Engelliler Günü'nü münasebetiyle Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, engelli bireylerin gününü kutladı.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, 3 Aralık Engelliler Günü'nü münasebetiyle Engelliler Dernek Başkanı Cemil Ertuğ ve üyelerine ziyarette bulundu. Ziyarette bir konuşma yapan Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, “Engelli kardeşlerimizin engelsiz yaşam çerçevesinde yaşamları adına belediye olarak bize ne görev düşüyorsa yapmaya çalıştık. Bu süre zarfında dernek başkanımız Cemil Ertuğ ve dernek üyelerinin isteği olan engelli tuvaletini hayata geçirdik. Sapanca, merkeze yine program dahilinde modern, engelli kardeşlerimizin kullanabileceği tuvaletler yapılacak. Türkiye' de örnek olabilecek bir davranışta bulunarak STK binamızda engelli kardeşlerimizi bir oda tahsis ettik. Ulaşım kolaylığı sağlamak adına asansörlü engelli hizmet aracı projesini hayata geçirdik” dedi.

“Engelliler Günü'nü kutlarım”

Yine engelli kardeşlerimize hayatı kolaylaştırmak adına yeni yapılan caddelerimizde sarı yürüme bandı, tekerlekli sandalye gidiş alanları ve rampaları ile elimizden gelen desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz. Önemli olan engelli vatandaşlarımıza engel teşkil etmemektir. Engelli vatandaşlarımızın toplumla kaynaşması için Sapanca Belediyesi, olarak daha önce yaptığımız gibi üzerimize ne görev düşüyorsa bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceyle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler temenni ederim” dedi.

“Engelli bireyler adına teşekkür ediyorum”

Sapanca Engeliler Dernek Başkanı Cemil Ertuğ ise yaptığı açıklamada, “3 Aralık Dünya Engelliler Güne' ne kadar sahil bandındaki engelli tuvaletinin yapımı tamamlandı. Sapanca Belediye Başkanımız Doç. Dr. Aydın Yılmazer'e ilçe genelinde bizleri düşünerek hayata geçirdiği projeler ve kapısını her çaldığımızda bizi geri çevirmeyip desteğini esirgemediği, her zaman yanımızda olduğu için şahsım ve tüm engelli bireyler adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.