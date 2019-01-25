Başkan Yılmazer: "Seçimlerde çok çalışacağız"

Dr. Aydın Yılmazer, AK Parti Sapanca Belediye Başkan Adayı Özcan Özen her fırsatta bir araya gelerek, Sapanca'da birlik ve beraberlik mesajı veriyorlar.

AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ve Başkan Adayı Özcan Özen, AK Parti İlçe binasında bir araya geldi. Oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen sohbette Özen, “5 yıldır Sapanca için dertlenen, gece gündüz hizmet eden Belediye Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı yürekten teşekkür ediyoruz. Bayrağı bıraktığı yerden çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle 7 gün 24 saat çalışacağız. Sapanca, sevdasıyla çıktığımız yolda güzel hizmetlere hep birlikte imza atacağız. Sapanca'yı gelecek vizyonuna taşımak için gayret göstereceğiz” dedi.

Başkan Yılmazer ise, “Belediye Başkanı olarak hizmetlerimizde tarafsızım ama siyasi bir yarış olduğu zaman siyasi anlamda tarafım. Partimizin ve adayımızın tarafıyım. Özcan Özen beye 31 Mart'ta kendi ellerimizle emaneti teslim edeceğim. Güzel bir çalışma dönemimiz olacak. Bu emaneti AK Parti belediyeciliğinin sürmesi adına değerli adayımıza teslim edeceğim. Bayrağı bir noktaya taşıdık. İnanıyorum ki bu bayrak daha da yukarı çıkacaktır. Seçimlerde çok çalışacağız. Sahadaki adayımızın, teşkilatlarımızın ve bizlerin güzel çalışmalarıyla, yorulmadan aynı günkü heyecanla birlik ve beraberliğimizle seçim sonuçlarındaki farkı daha da arttıracağız. AK Parti belediyeciliği ve hizmetleri kesintisiz sürmelidir. Ülkemiz, Sakarya ve Sapanca'nın nereden nereye geldiğini halkımız çok iyi biliyor” diye konuştu.