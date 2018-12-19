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Başkan Yılmazer yağışın olumsuz etkilediği yerleri inceledi

Sapanca Belediye Başkanı Doç.

Dr. Aydın Yılmazer, aniden bastıran ve kısa sürede hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış sonrası olumsuz etkilenen noktaları inceledi.


Aniden bastıran ve kısa sürede hayatı olumsuz etkileyen yağışlar sonrasında hemşehrilerini yalnız bırakmayan Dr. Aydın Yılmazer, su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde incelemeler yaparak gereken talimatları verdi. Sapanca sokaklarında incelemede bulunarak mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Başkan Yılmazer, “Son dönemlerde ani ve etkili olan sağanak yağışlar, yurt genelinde olduğu gibi ilçemizde de zaman zaman etkili olmaktadır. Kısa sürede ve mevsim normallerinin çok üzerinde düşen yağış sonrasında etkilenen hemşehrilerimizin mağdur olmaması için belediye ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde etkilenen yerleri yerinde inceledik ve gereken önlemleri, tedbirleri aldık. Yağış dolayısıyla olumsuz etkilenen hemşehrilerimize ekiplerimiz ivedilikle geri dönüş yaparak gereken destekler verilmektedir” şeklinde konuştu.

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