Başkan Yılmazer, Yerli Malı Haftasını çocuklarla kutladı

Dr. Aydın Yılmazer, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret ederek öğrencilerin Yerli Malı Haftasını kutladı.

Yerli malı tüketiminin öneminin anlatıldığı ve her yıl 12-18 Aralık arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, halk arasında Yerli Malı Haftası olarak bilinmekte ve okullar bu haftayı çeşitli etkinliklerle kutlamaktalar. Bu kapsamda Dr. Aydın Yılmazer, öğrencilerle bir araya gelerek yerli ürünlerin kullanılmasının ülkeye olan katkısından söz etti.

Çocuklarla sohbet eden Dr. Aydın Yılmazer, yerli malı alınması halinde üretime katkı olacağını ve ülkenin kazanacağından söz ederek, “Yerli malı önemli. Ne kadar çok üretirsek o kadar zengin bir ülke oluruz. Üretimden uzaklaşırsak bir o kadar dışa bağımlı oluruz. Yerli malını ne kadar çok tercih edersek biz de o kadar başarılı bir ülke konumuna geliriz. Sizlerden bir ricam özellikle teknolojik aletlere çok para harcamayın. Biz bunların bedelini dışarıya dönük döviz olarak ödüyoruz. Bizim yapmamız gereken sizlere iyi eğitim imkanları sunmak, sizin ise yapmanız gereken okullarınızda iyi eğitim alıp o makinelerin daha iyilerini yaparak dünyaya satabilmektir. Sizin hedefiniz ülkemizi daha ileri seviyelere çıkarmak olmalı. Hepinizin çalışkan, bayrağını, milletini vatanını seven çocuklar olduğunuza inanıyorum, sizlerin sayesinde geleceğe umutla bakıyorum” dedi.

Başkan Yılmazer, öğrenciler için hazırlanan küçük ikramlıkları dağıttı ve öğrencilerle fotoğrafı çektirdi.