Başkan Yüce: “2021 yeni yatırımların şehrimizle buluştuğu bir yıl olacak”

Toplantıda konuşan Başkan Yüce, “Şehrimizin kalkınması ülkemizin daha güzel geleceklere ilerlemesi için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin her bir ilçesinde yatırımlar, projeler hayata geçirdik ve yeni yılda da yeni hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra toplantıda Büyükşehir ve SASKİ bürokratları da hazır bulundu. 2021 yılının ilk toplantısında şehirde sürdürülen çalışmalar değerlendirilirken yapılacak hizmetler ve yatırımlar öncelik sıralamasına göre planlandı.

Şehrimizin kalkınması için çalışıyoruz

2021 yılının ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Maalesef ki Türkiye'de salgının en yoğun olarak yaşandığı şehirlerden biriyiz. İnşallah hep birlikte el ele vererek bu salgından çok yakında kurtulacağız. Tabi malumunuz salgın hayatın pek çok alanına kısıtlamalar getiriyor ancak hamdolsun hep birlikte Sakarya'mız için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Şehrimizin kalkınması ülkemizin daha güzel geleceklere ilerlemesi için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren 22 ayda bu hedef doğrultusunda şehrimizin her bir ilçesinde yatırımlar, projeler hayata geçirdik ve yeni yılda da yeni hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz sene birçok projenin temelini attık. İnşallah bu sene birçoğunun açılış törenini gerçekleştirmek istiyoruz. Pandemi gölgesinde de olsak vatandaşımızın sağlığını düşündüğümüz kadar şehrimizi hayırlı hizmetlerle buluşturmayı da düşünüyor, planlıyoruz” dedi.

Halka hizmet hakka hizmettir

Toplantıyı değerlendiren AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, “Yerel Yönetimler Başkanlığımızın aylık mutat bir şekilde düzenlediği Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısını İl Başkanlığımızda gerçekleştirdik. Toplantıda şehrimizde sürdürülen ve ilçelerimizde yapılacak olan çalışmalarımızı ortak akılla değerlendirerek, planlamasını yaptık. Şehrimizin ihtiyaçları, hemşerilerimizin talep ve önerilerini çok önemsiyor, yerine getirmek için Belediye Başkanlarımızla el birliği içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşa hizmette öncü olan AK Belediyecilik ile şehrimizi geleceğe hazırlamak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Siyaset anlayışımızın temelini daima ‘halka hizmet hakka hizmettir' düsturu oluşturmaya devam edecek ve daima hizmetlerimiz, projelerimiz ile ön plana çıkacağız. AK Parti'ye yakışan da, bizlere yakışan da budur. Sakarya'mızın daha güzel yarınlara ulaşması için hep birlikte yoğun mesai harcamaya devam edeceğiz inşallah. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu kutlu yolda milletimize hizmet sevdamızı arttırsın” diye konuştu.