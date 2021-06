Başkan Yüce: “2023 hedefi için büyük rol üstlenen kadınlarımıza inancımız tam”

Yüce, “Kadınların olmadığı siyasi ve sosyal yaşamda toplumsal ilerlemeden söz edilemez. Ailelerinden fedakarlık edip davamızın peşinde koşan kadınlarımıza müteşekkiriz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Bölge Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda AK Parti MKYK Üyesi ve Marmara Bölge Koordinatörü Gerçek Tekin, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, ilçe kadın kolları başkanları ile AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri yer aldı.

Başkan Yüce, kadın teşkilatı üyeleriyle 2023 seçimleriyle ilgili yol haritası çizilmesi ilgili temaslarda bulundu. 2023 vizyonu için kadınların rolünün büyük olduğunu vurgulayan Yüce, Sakarya'da tüm noktalara temas etmek için kadın teşkilatının çalışmalarına destek vereceklerini ifade etti. Başkan Yüce, toplantı sonrası kadın teşkilatı üyeleriyle düzenleme çalışmalarında sona gelinen Ormanpark'ı ve hizmete giren BAHÇEM'i inceledi. Heyet, daha sonra ilçe kadın kolları başkanlarıyla birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

AK Parti olarak kadınların yerel yönetimlerde söz sahibi olması için önemli işler yaptıklarını ifade eden Başkan Yüce, “Bugün beş milyona ulaşan kadın üyesi ile AK Parti, kadınları siyaset dünyasına, toplumsal hayata aktif biçimde dahil eden yegane harekettir. Davamız, her alanda kadınları hayatın asli unsuru olarak gördü. İnanıyoruz ki, kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden bahsedilemez. Kadınlar hiçbir zaman siyasetin nesnesi yapılmadı. Onları her zaman siyasetin öznesi olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. Kadınlarımızın yerel yönetimlerde söz sahibi olmasını da güçlü biçimde destekliyoruz. Ben, bana düşeni yapmaya hazırım. Büyükşehir Belediyesi'nin hanım komisyonunda iş birliğini arttıracağız. Sizler adına bu görevdeyim, hedeflerimize birlikte, hizmetlerimizi arttırarak ulaşacağız. 2023 hedefi için kadınlarımızın rolü büyük ve sizlere inancımız tamdır. Bugüne kadar çok emek verdiklerine şahit olduk, ailelerinden fedakarlık edip davamızın peşinde koştular. Her birine müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan AK Parti Bölge Koordinatörü Gerçek Tekin, kadınlara verdiği değerden dolayı Başkan Yüce'ye teşekkür ederek, “Pandemi sebebiyle bir buçuk yıldır zor bir dönem geçiriyoruz. Şu andan sonra inşallah faaliyetlerimiz daha da artırarak saha çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bizler bir bütünüz, bu bütünlük içerisinde hep bir arada çalışacağız. Amacımız, doğru adımlar atıp sahada aktif rol almak. Başkanımıza misafirperverliği ve kadınlara verdiği değerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ise, “Daha fazla ne yapabiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Kadınlarımız teşkilatın bel kemiğidir. Seçim döneminde sahada gecesini gündüzüne katan, tüm vaktini harcayan kadınlarımızla inşallah 2023'te hedefe ulaşacağız” diye konuştu.

Başkan Yüce, konuşmaların sonunda kadın teşkilatı üyelerinden seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi alarak, Sakarya'da yürütülen kadın çalışmalarına hız vermek için destek vereceklerini ifade etti.