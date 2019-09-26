Başkan Yüce: “AK Parti davasını geleceğe gençler taşıyacak”

İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Yüce, teşkilat üyelerinin çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı, kolaylıklar diledi. İl Gençlik Kolları Başkanı Başer, toplantıya iştirak eden Başkan Yüce'ye teşekkür ederek, sürdürdükleri çalışmalara yönelik paylaşımlarda bulundu.

Gençlerin heyecanı ve azminin çalışmalarına güç kattığını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, 6 aylık süreci değerlendirerek, “Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli analizleri yapıyoruz. Yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 16 ilçemizin tamamına yayılan bir anlayışla hizmetlerimize devam ediyoruz. Projelerimize kaynak oluşturma noktasında Ankara'da temaslarda bulunuyoruz. Şehrimizde birçok noktada farklı farklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biz; şehrimiz için en güzelini hayata geçirmenin gayreti ve derdi içerisindeyiz. İnşallah yeni projeler, yatırımlar ve hizmetlerle Sakarya'ya değer katacağız” dedi.

Gençlerle toplantısında şehir için yeni bir müjdeyi de paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Nehri'nin kenarında yeni bir yaşam alanını hayata geçireceğiz. 35 bin metrekare alan içerisinde hayat bulacak Nehir Ada projemiz D-100 karayolunun güney tarafında içerisinde çeşitli fonksiyonların yer aldığı göz kamaştıran bir çalışma olacak. Kısa süre içerisinde de projemizin detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Nehir ile şehri bütünleştirecek çalışmamız sadece şehrimizin değil, misafirlerin de tercih edeceği bir proje olacak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 74. Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmaya da sözlerinde yer veren Başkan Yüce, “Gurur duyduk. BM'de yaptığı konuşmayla mazlum coğrafyaların duygularına tercüman olan bir lidere sahibiz. Kirli düzene karşı ‘Dünya 5'ten Büyüktür' diyebilen, mazlumlara, mağdurlara ses olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güç vermek durumundayız. Sorumluluklarımız ağır. İnşallah siz gençler Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı bu yolda emin adımlarla ilerleyeceksiniz. AK Partimizin davasını geleceğe taşıyacak, mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceksiniz. Rabbim çalışmalarınızı kolaylaştırsın, azminizi arttırsın” şeklinde konuştu.