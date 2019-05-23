Başkan Yüce, AKOM'da Başkan Kılıç ve heyeti ile bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve beraberindeki heyet ile AKOM'da bir araya geldi.

Erenler de ihtiyaç duyulan çalışmalara ilişkin Başkan Yüce'ye sunumla bilgi verilirken; ilçenin havadan görüntüleriyle hizmet ihtiyaçları belirlenerek, hızla çözümler için adımlar atılacağı belirtildi.

Başkan Yüce'ye destekleri dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başlayan Fevzi Kılıç, “Biz bu yola çıkarken vatandaşımıza hizmet etmekten başka gayemiz yoktu. Bugün yine bu düşünce ile Erenler'in hizmet ihtiyacını bir an önce karşılamak istiyoruz. Bu toplantıda bugüne kadar yapılan ve bugünden sonra yapılması gereken hizmetleri anlatmak için bir araya geldik. Sizin gibi kendini şehrine hizmete adamış başkanımızın hizmet konusunda yanımızda olacağından şüphe duymuyoruz” dedi.

Yeni bir meydan çalışması ile sosyal ve sportif faaliyetlere olanak sunacaklarını belirten Başkan Yüce “Biz her ilçemize olduğu gibi Erenler'e de hizmet için kolları sıvadık. Her şeyin bir anda olması gibi bir durum olamaz. Bir bütün halinde ilçemizin gelişimine katkı sunacak adımları atacağız. Öncelikle yapılacak olan yeni cadde ve güzergahlara bisiklet yolunun yer almasını sağlayacağız. İnşallah bisiklet kültürünü de böylelikle daha fazla yaygınlaştırmış olacağız. Yeni bir meydan çalışması ile sosyal ve sportif faaliyetlere olanak sunacağız” diye konuştu.

Kentsel Dönüşüm çalışmalarına da bu dönemde büyük önem vereceklerini aktaran Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimizde planlı kentleşmenin, örnek mimarinin devam etmesi adına yapılacak tüm çalışmaların yanında olacağımızı ifade etmiştik. Kentsel Dönüşüm çalışmalarına da projelerimiz içerisinde yer vermiştik. Bina bazlı değil, alan bazlı dönüşümü teşvik ederek Erenler'e yeni bir değer kazandıracağız. Roman vatandaşlarımızın ikamet ettiği bölgede talepler doğrultusunda kentsel dönüşüme tabii tutacak ve yeni bir yerleşim yeri oluşturacağız. Rabbim milletimize hizmet için çıktığımız yolculuğu mübarek kılsın, hemşehrilerimize hizmetimizi arttırsın” ifadelerini kullandı.