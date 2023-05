Başkan Yüce: “Arıcılık alanında büyük atılımlar gerçekleştirdik”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nde konuştu. Arıcılık alanında rol model olacaklarını ifade eden Başkan Yüce, “Bal üretiminde her geçen yıl artış göstermeye önem veriyoruz. Umuyoruz ki 2023 yılında ihracatta da büyük bir gelişme kat edip tüm dünyada arıcılık alanında rol model olacağız. Ülkemiz ve şehrimiz için tarım sektörünün önemini biliyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı. Bu yıl 13'üncüsü Sakarya'da gerçekleştirilen etkinlikler, Çark Caddesi'nden başlayarak Demokrasi Meydanı'nda son bulan kortej yürüyüşü ile start aldı.

Demokrasi Meydanı'nda devam eden programa, Moldova Ankara Büyükelçisi Dimitri Crotior, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, Sakarya Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ör, arıcılar birliği il temsilcileri, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Tarım ve Orman Bakanlığı Kanatlı Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, SUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, ilçe kurum müdürleri, öğretim üyeleri, muhtarlar, STK ve oda temsilcileri katıldı. Birçok etkinliğin gerçekleştirildiği program, minik öğrencilerin halk oyunu gösterileri, resim ve şiir yarışması ödül töreni ve arı pastasının kesilmesiyle devam etti.

“Arıcılıkla ekonomiye doğrudan katkı”

Programda konuşan Başkan Yüce, “Bugün Türkiye Arıcılar Birliği tarafından Dünya Arı Günü için düzenlenen etkinliğimizi gerçekleştirmek adına buradayız. Malumunuz arıcılık, nebati kaynakların ve teknik bilginin bir arada kullanılmasıyla gerçekleşen sosyo-ekonomik bir faaliyettir. Sosyo-ekonomik diyoruz çünkü insanlarımız arıcılığı, hobi amacıyla da gerçekleştiriyor. Sakarya olarak biz, arıcılığı hobi olmanın da ötesine taşıdık. Büyük atılımlar yaparak ticari anlamda da güçlü konuma geldik. Bal, balmumu, arı sütü, arı zehri, polen ve propolis gibi değerli ürünleri biz buradan elde ediyoruz. Ekonomimize doğrudan katkı sağlayan arıcılık, tozlaşma sayesinde de üretim miktarını ve meyve kalitemizi de artırmaktadır” dedi.

“Türkiye arıcılık alanında dünyada ikinci sırada yer alıyor”

Arıcılık alanında Türkiye'nin her geçen gün geliştiğini ifade eden Başkan Yüce, “Arıcılık, dünyada da yaygın olarak yapılan tarımsal faaliyetlerden birisidir. 2019 yılındaki verilere göre dünyadaki kovan sayısı 90 milyonu geçmiştir. Kovan sayısı bakımından ülkemiz ise dünya genelinde 3. sırada yer almaktadır. Dünyada bal üretiminde Çin ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise biz varız. Sakarya olarak biz, şehrimizde arıcılık faaliyetlerinin daha verimli olması için zeminler hazırlıyoruz. Sakarya Botanik Vadimizle arıcılık faaliyetlerimize can suyu oluyoruz. Şehirlerin şehri Sakarya, tüm avantajlara sahip olarak hem ülkemizde hem dünyamızda arıcılık alanında model olacak. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla da arıcılık alanında kendi potansiyelimizi ortaya çıkaracak, Sakarya'nın adını arı yetiştiriciliğinde de zirveye yazdıracağız” diye konuştu.

“Arıcılık Projemizle ‘Altın Karınca' ödülünü aldık”

Başkan Yüce, konuşmasının devamında gerçekleştirilen faaliyetlere dikkat çekerek, “Ülkemizde arıcılık, hemen hemen her yerde yapılabilen bir faaliyet. Geniş floramız ve bütün bir yıla yayılan çiçeklenme zamanları ile arıcılık konusunda tüm dünyada ön plana çıkıyoruz. Bal üretiminde her geçen yıl artış göstermeye önem veriyoruz. Umuyoruz ki 2023 yılında ihracatta da büyük bir gelişme kat edip tüm dünyada arıcılık alanında rol model olacağız. 2022 yılında 29 ton bal, 1 ton polen ile propolis üreterek rekor bir seviyeye ulaştık. Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa yürüttüğümüz 54 Katılımcılı Arıcılık Projemizle ‘Altın Karınca' ödülünü aldık. Bu proje sayesinde arıcılarımıza hem teorik hem de üretim alanlarında uygulamalı eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Bu projeyle ana arı ve oğul üretimi, arı sütü üretimi, arı zehri üretimi ve polen-propolis üretimi üzerine yoğunlaştık. Türkiye'mizde numune olan projemizle birçok arıcılık ve bal üretimi çalışmalarına öncü olduk. İnşallah sizlerin de desteğiyle şehrimizi arı yetiştiriciliği ve bal üretimi alanında marka şehir haline getirecek şehrimiz arıcılığın beşiği olacaktır. Buna inancımız tamdır. Arı yoksa gıda ve yaşam yoktur. Bu etkinlik vesilesiyle Dünya Arı Gününü kutluyor, her birinizi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

“Endemik ve nektar alanında dünyanın en zengin ülkesiyiz”

Programda bir konuşma yapan Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, “20 Mayıs Dünya Arı Günü'nü yine hep birlikte kutluyoruz. Ülkemiz Endemik ve nektar alanında dünyanın en zengin ülkelerindendir. Arıcılık dünyada 6 ay yapılabilirken, ülkemizde 9 ay arıcılık yapılabilmektedir. Bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyor, emeği geçen herkese en içten saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Kaliteli ham balı Sakarya'nın her yerinde bulabiliyoruz”

Sakarya Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ör ise, “Dünya Arı Günü'nün bu yıl 13'üncüsünü Sakarya'da kutluyoruz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte arıcılığın tüm ürünlerini şu anda üretiyoruz. Özellikle Melen Botanik Vadisi'nde oluşturulan alan, buna önemli katkılar sunmaktadır. Bu anlamda Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyorum. Kaliteli ham balı Sakarya'nın her yerinde bulabiliyoruz” dedi.