Başkan Yüce: “Bilim ve teknolojiye yönelik her bir çaba çok değerli”

Sakarya'yı TEKNOFEST'te başarıyla temsil eden ‘Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi' öğrencilerini konuk eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Payidar' isimli elektrikli araç ile Görsel Tasarım ile Tanıtım ve Yaygınlaştırma alanlarında ödül alan öğrencilerimizi ve eğitimcilerimizi kutluyorum. Bilim ve teknolojiye yönelik her bir çaba ülkemizin hedeflerine ulaşması için büyük önem taşıyor” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TEKNOFEST Efficiency Challange (EC) Elektrikli Araç Yarışlarına Sakarya'yı temsil eden ‘Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi' öğrencileri ve eğitimcileri makamında ağırladı. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sami Akaryalı, danışmanlar ve öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Yüce, ‘Payidar' isimli elektrikli araç ile aldıkları ödül dolayısıyla tebrik etti. İlk kez katıldıkları TEKNOFEST'te iki ödülün sahibi olan öğrenciler, mutluluklarını Başkan Yüce ile paylaştı. Başkan Yüce, Görsel Tasarım ile Tanıtım ve Yaygınlaştırma alanlarında ödül alan araca imzasını atarak öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Sakarya'yı TEKNOFEST'te başarıyla temsil eden öğrenciler ve eğitimcileri tek tek tebrik eden Başkan Ekrem Yüce, “Pırıl pırıl gençlerimiz yetişiyor. Sadece Sakarya'da değil, tüm Türkiye'de adından sıkça söz ettirecek öğrencilerimiz önemli projeleri hayata geçiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye Yüzyılı' hedeflerinde nice gençlerimiz hem üretiyor hem de çalışmalarıyla geleceğimize ışık tutuyor. Çok önemli bir yarışma olan Efficiency Challange (EC) Elektrikli Araç Yarışlarına Sakarya'ya 2 ödül birden getiren kardeşlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Ekrem Yüce, “Öğrencilerimize çıktıkları bu yolda her zaman destek sunan başımızın tacı öğretmenlerimizi de unutmamak gerekir. Yarınlarımızı şekillendirecek olan gençlerimiz, ülkemizin kalkınmasında rol alacak. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bilimsel çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Bu başarıdan, gurur tablosundan çok mutlu oldum. Rabbim başarılarınızı daim eylesin” şeklinde konuştu.