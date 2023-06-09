Başkan Yüce: "Botanik Park'ta hasat edilen ürünlerin önemli bir kısmı ihraç ediliyor"

Dr. Metin Yerebakan ile Melen Botanik Vadisi'ni ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Hasat edilen ürünlerin önemli bir kısmı ihraç ediliyor, ayrıca büyükşehir belediyesi çatısı altında çay, yağ, hidrosol, krem ve kozmetik alanlarında üretim yapıp hemşerilerimizin istifadesine sunuyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Dr. Metin Yerebakan ile Melen Botanik Vadisi'ni ziyaret etti. 21 çeşit bitkinin yetiştiği alanda incelemelerde bulunan ikili, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Proje hakkında bilgi veren Yüce, “Botanik Vadimizin bulunduğu alanda Melen isale hattının tam üzerinde. Atıl bir vaziyette olan bu alanı ekonomiye kazandırmak, üretim alanı haline getirmek için önemli adımlar attık. Hamdolsun kısa süre içerisinde de hem katma değer ürettik, hem de şehrimizde bu alanda bir farkındalık oluşturduk. Lavanta, kekik, adaçayı, biberiye, ıhlamur, akasya, defne, kuşburnu, kedi otu gibi birbirinden farklı 21 çeşit bitkiyi burada toprakla buluşturduk. 3 milyonu aşkın bitkinin dikimini gerçekleştirdik. Hasat edilen ürünlerin önemli bir kısmı ihraç ediliyor, geriye kalan kısmı ise, büyükşehir belediyesi çatısı altında çay, yağ, hidrosol, krem ve kozmetik alanlarında üretim yapıp hemşerilerimizin istifadesine sunuyoruz" dedi.