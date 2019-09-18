Başkan Yüce Büyükşehir, SASKİ ve BELPAŞ bürokratlarıyla buluştu

AKOM'da gerçekleştirilen buluşmada SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Genel Sekreter Vekili Ali Oktar, Genel Sekreter Yardımcıları Ziya Cevherli, Bedrullah Erçin, Doç. Furkan Beşel, SASKİ Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik, Sezar Ercan, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik ile Büyükşehir ve SASKİ daire başkanları yer aldı. Başkan Yüce, bürokratlarından devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ olarak şehrin tamamına hizmet ulaştırmak adına büyük bir özveri ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Biz şehrimizin tüm sınırlarından, hemşehrilerimizin tamamından sorumluyuz. Taraklı'dan Kocaali'ye, Adapazarı'ndan Sapanca'ya, Hendek'ten Pamukova'ya 16 ilçemize hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelerimizi yakından takip ediyorum. İnşallah yakın zamanda şehrimiz için yeni projeleri paylaşacağız. Bizim bu şehre, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak gibi çok önemli bir görevimiz var. İşimizi en güzel ve en doğru şekilde yapmaya devam edelim” dedi.

Sakarya için daha fazla çalışmaları yönünde bürokratlarına talimat veren Başkan Ekrem Yüce, “Bizi bu makamlara getiren milletimize, hemşehrilerimize karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Emanete en iyi şekilde sahip çıkmak durumundayız. Daha fazla çalışıp, daha fazla üreterek şehrin her bir köşesine hizmet götürmeliyiz. Sizlerden beklentim bu şehre olan aidiyet duygunuzla hizmet üretmeniz ve hemşehrilerimizin yararına olacak çalışmalara imza atmanızdır. Motivasyonunuz hep yüksek olsun. Azminiz, heyecanınız, hizmet sevdanız hiç bitmesin. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Sakarya'yı inşa edeceğiz” diye konuştu.