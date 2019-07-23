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Başkan Yüce, "Çalışmaların sahada takipçisi olacağız"

Sakarya’da ve Düzce’de yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, sel felaketinin izlerini sileceklerini ve çalışmaların sahada takipçisi olacağını belirtti.

Sakarya'da ve Düzce'de yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, sel felaketinin izlerini sileceklerini ve çalışmaların sahada takipçisi olacağını belirtti.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Düzce'de gerçekleşen sel felaketleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yüce, Düzce'de Düzce Valiliği ile koordineli olarak tüm araç ve gereçleriyle gerekli yardımları sağladıklarını, kurumlarla birlik ve beraberlik içinde yapılması gereken çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.


Açıklamalarına devam eden Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak Sakaryamız'da bulunan Karasu, Kocaali, Hendek, Akyazı ve Serdivan İlçelerimizde meydana gelen sel felaketi sebebiyle derin bir üzüntü yaşadık. Sakarya'da ekiplerimiz Sakarya Valiliğimiz ile koordineli olarak; Büyükşehir İtfaiye, SASKİ, Çevre Koruma ve Yol Bakım olmak üzere hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Komşu ilimiz Düzce'ye de Düzce Valiliği ile birlikte koordineli bir şekilde yardım çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah vatandaşlarımızın başına gelen bu felaketin izlerini en kısa zamanda sileceğiz. Sel felaketinin yaşandığı ilk günden beri sahaya inerek yakından takip ettiğim çalışmaları felaketin izleri silinene kadar takip etmeye devam edeceğim. Sel felaketi nedeniyle zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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