Başkan Yüce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vergi iadelerini görüştü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Yüce, “Sayın Cumhurbaşkanımız da yaşanan gelir kaybının çözülmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a gerekli talimatları verdi. İnşallah konunun çözümü için işlemler hızlanacak ve yıllık yaklaşık 120 milyon TL'lik kaybın önüne geçilmiş olacak” dedi.

AK Parti 133. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, Sakarya'nın çözülmesi gereken en önemli konularının başında gelen vergi iadelerine ilişkin durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a izah etti ve destek istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun çözümü için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a gerekli talimatları vererek Sakarya'ya selamlarını iletti. Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya'mızın her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah vergi iadesi ile gelirlerimizde yaşanan kaybın çözümü için tekrar işlemler hızlandırılacak” dedi.

Çözümü için işlemler hızlandırılacak

Başkan Ekrem Yüce, “AK Parti 133. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara'daydık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledik. Ardından ise şehrimizin çözülmesi gereken en önemli konularının başında gelen vergi iadelerine ilişkin durumu Sayın Cumhurbaşkanımıza izah ettik ve destek istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız da vergi iadeleriyle Sakarya Büyükşehir Belediyemizde yaşanan gelir kaybının çözülmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a gerekli talimatları verdi. İnşallah konunun çözümü noktasında işlemler tekrar hızlanacak ve yıllık yaklaşık 120 milyon TL'lik kaybın önüne geçilmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor, hemşehrilerimize selamlarını iletiyorum” diye konuştu.

Toplantı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, günün anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi.