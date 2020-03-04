Başkan Yüce, Erenler ilçe danışma meclisine katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Erenler İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirilen programda AK Parti Erenler İlçe Başkanı Beşir Doğrusever, meclis üyeleri ve çok sayıda partili yer aldı. Teşkilat seçimlerinin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, toplantının da hayırlara vesile olmasını diledi. Ülke olarak ağır mücadelelerden geçilen günlerde birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Bahar Kalkanı Harekatında ve bu vatan uğruna şehit olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, necip milletimize baş sağlığı diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Yaşadığımız bu süreci iyi anlamak ve anlatmak zorundayız. Suriye meselesini tekrar tekrar konuşmalıyız. Suriye meselesi, zalimin karşısında mazluma destek olmak, hakkı haykırmak için giriştiğimiz bir mücadeledir. Türkiye bu haklı mücadelesinden, hak mücadelesinden asla dönmeyecektir” dedi.

Sakarya yepyeni bir otoban girişine kavuşacak

Başkan Yüce, “Tüm ilçelerimizle olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyemiz ve teşkilatımızla iş birliği halindeyiz. Erenler başımızın tacıdır. Erenler ayrıca Sakarya'nın misafirlerine açılan kapısıdır. İnşallah şehrimize yakışan bir otoban girişini Erenler'den yapacağız. Bu yatırımı çok önemli buluyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızdan onayı aldık. Pekşenler'den yeni stadyuma uzanacak otoban girişi için istimlak çalışmalarını sürdürüyoruz. En kısa sürede çalışmalar başlayacak ve Sakarya'mız yepyeni bir otoban girişine kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Çalışmalar sürüyor

Başkan Ekrem Yüce çalışmalarının devam ettiği açıklayarak, “Hacıoğlu Caddesi'nde yenileme çalışmalarımız devam ediyor Ayrıca programımıza aldığımız bazı caddelerde var. İnşallah kısa sürede yapımlarına başlayacağız. Bunların yanı sıra ADA AVM'nin karşısında da yöresel ürünlerle ilgili bir satış alanının yer alacağı çalışma yapacağız. Projemizi hazırladık, ihalemizi gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz Erenler Belediye'mizden Yaşam Merkezi'ni devir almıştık. Oraya ciddi bir yatırım yaptık. En kısa zamanda Yaşam Merkezi'nde Çocuk Akademisi'ni hizmete açacağız. Daha sonra ise Et Balık Kurumunun hemen yanında karşısında iki okulun olduğu bir alan var. O alana bir Çocuk Akademisi kurmayı planlarımız arasına aldık” ifadelerini kullandı.

Erenler gelişmeye devam edecek

Erenler de hizmetlerin devam edeceğini açıklayan Yüce, “Alancuma'da 500 dönümlük bir alanda Tarımsal Uygulama ve Çiftçi Eğitim Merkezi projemizi hayata geçirmek için hazırlıklarımızın son aşamasına geldi. İçerisinde ilkel tarım aletlerinin sergilendiği tarım müzesinin olduğu, dokunmatik ekranlarda bitki yetiştirme uygulamalarının yapılacağı, sanal gözlüklerle hayvan bakışlarını hissedebileceğimiz ve içerisinde sanal kordonlarla tarımın tarihçesini görebileceğimiz bir projeyi hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra projede sanal duvarlarla 4 mevsim ağaç figürü, uygulama bahçeleri ve bölgede yetişen 13 meyve ağacının adaptasyon bahçelerini oluşturacak, görsel arıcılık için bal evi ve gözetleme kulesi, at binme alanları, hobi alanlarının yer alacağı çok kapsamlı ve geniş bir projeyi Sakarya'mızın hizmetine sunacağız. İnşallah gerçekleştireceğimiz projelerle birlikte hem şehrimiz hem Erenler ilçemiz gelişmeye devam edecek” şeklinde konuştu.