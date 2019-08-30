Başkan Yüce, “Esnafımız ne kadar güçlüyse şehrimizde o kadar güçlü olur”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Semerciler Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sakarya'da çalışmalarını sürdüren Avukat İlyas Taşçı ile bir araya gelen Başkan Ekrem Yüce, daha sonra farklı meslek gruplarından esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü. Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Ekrem Yüce, görüş ve önerilerini aldı, talepleri dinledi.

Başkan Ekrem Yüce, esnafların şehirlerin gelişmesi ve kalkınmasında önemli bir noktada olduğunu ifade ederek, “Esnaflarımız alın terinin, emeğin, azmin, çalışkanlığın temsilcisi, toplumumuzun omurgasıdır. Biz; esnaflarımızın şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyor, çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Esnaflarımızla gerçekleştirdiğim buluşmalarda da ifade ettim. Esnafımız ne kadar güçlüyse şehrimizde o kadar güçlü olur. İnşallah yerel yönetimler olarak esnaflarımızla işbirliğimizi arttıracağız. Şehrimiz ekonomisine katkılar sunan, gelişim ve değişiminde pay sahibi olan tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum. Rabbim kazançlarını bereketlendirsin” dedi.