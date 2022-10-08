Başkan Yüce: “Genç fikirlere değer katacağız”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin geleceğine yön verecek, yenilikçi fikirlerin hizmete dönüşeceği “Genç Katılımlı Atölyesi Fikir Yarışması” ödül aldı. 81 belediye arasından 15 belediyeye layık görülen gençlik ödülü Başkan Yüce'ye Erdoğan tarafından takdim edildi. Yüce, “Gençler bu kentin geleceği, en büyük umududur. Bu ödülü liderimiz, gençlerin geleceği için ömrünü adayan liderimizin elinden almak büyük mutluluk. Gençler için üretmeye, onların fikirlerine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik projeleri, ülke genelinde dikkat çekiyor. Başkan Yüce'nin talimatıyla, gençlerin fikirlerine değer katmak ve şehrin geleceğine yenilikçi fikirlerle yön vermek için başlatılan “Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması” yarışması ciddi bir karşılık buldu. Sakarya'da hayatın her alanında şehrin yarınlarına yön vermek için projelerini yazan gençler çevre, su yönetimi, mimari ile kentsel tasarım, ulaşım, kent hareketliliği, gençlik, spor, kültür, sosyal hizmetler ve dijitalleşme konularında farklı fikirler üretti. ‘Gençler Şehrin Geleceğine Yön Veriyor' mottosuyla sürdürülen proje üret, karar ver ve uygula şeklinde sürdürüldü. Yüce'nin her aşamasını yakından takip ettiği projede birbirinden kıymetli 89 proje jürinin onayını aldı.

9 farklı alanda Sakarya'ya yenilik katacağı düşünülen projelerde 10 tanesi oluşturulan web sitesinde halk oylamasına sunuldu. Gerçekleştirilen proje, gençler için milat olacak yeni projeleri hayata geçiren AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu “Tam Bana Göre Festival” programının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projesiyle ödül alan 15 belediyeden bir tanesi olan Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Başkan Yüce'ye bizzat takdim etti. Festival çerçevesinde gerçekleştirilen “Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri” ödülünü takdim alan Başkan Yüce, Sakarya'yı gençlerin yarınları için hazırladıklarını ve parlayan bir şehir haline getirmek için üretmeye, uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Yüce, “Bu ödülü bizlere layık gören AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin gençliği için, gelecek nesillerin refahı için hayatını adayan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız bu ödül, genç fikirlerle üreteceğimiz yeni eserler için büyük bir motivasyon olacak. Genç Katılımlı Proje Fikir Yarışmamızın 10 finalistine ödüllerini Ekim ayı içinde takdim ederek, Sakarya'nın yarınlarına ışık tutacak birinci projeyi hayata geçirmek için gerekli adımları atacağız. Gençler bu kentin geleceği, en büyük umudu ve bizlerin göz bebeğidir. Onlar için tüm imkanlarımızı seferber etmeye, onlara bir rehber olmaya devam edeceğiz. Şehrimize, memleketimize hayırlı olsun” dedi.