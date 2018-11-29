Başkan Yüce: "İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacağız"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen istişare toplantılarının yeni adresi Engelsiz Kafe oldu. İlçe belediyeleri sosyal hizmetlerden sorumlu başkan yardımcıları ve ilgili birimlerin yer aldığı toplantıda, kış şartlarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, ihtiyaç sahipleri ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yüce, “Sokakta Kimse Kalmasın' sloganıyla sokakta yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalarımıza başladık. Sosyal yardım kartı, gıda ve sıcak aş desteklerimiz sürüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hep birlikte ulaşalım” dedi.

‘Sokakta Kimse Kalmasın' sloganıyla sokakta yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalarının başladığını ifade eden Yüce “Bu soğuk havalarda hiçbir kardeşimizin sokakta kalmasına göz yumamayız. Ekiplerimiz köprü, terminal ve diğer tüm alanlarda gerekli incelemelerini yapıyor. Ancak burada sizlerden de destek bekliyoruz. İnşallah hep birlikte Sakarya'da ihtiyaç sahibi, mağdur olan tüm vatandaşlarımıza dokunacağız” diye konuştu.

Toplantıya katılan ilçe yetkilileri ise çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı.