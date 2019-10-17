Başkan Yüce: “Kişilerin ve yönetimlerin değil, sadece Sakaryaspor'un yanındayım”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor'un taraftar grubu Tatangalar'la bir araya geldi.

Sakaryaspor'da yaşanan sürecin kamuoyuna yanlış bir şekilde yansıtıldığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, yönetimlerin, kişilerin değil, sadece Sakaryaspor'un yanında olduğunu net bir şekilde vurguladı. Söylemlerin tek bir kelimesinin dahi kendisine ait olmadığını belirten Başkan Yüce, “Biz Sakaryaspor'un yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Kamuoyuna da bu konuyla ilgili tavrımın net olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyor, Sakaryaspor taraftarı olarak takımımızın başarısı için mücadelemi sürdüreceğimi ifade ediyorum” dedi.

Sakaryaspor'un yanındayız

Başkan Ekrem Yüce, Sakaryaspor tribün liderleriyle yaptığı görüşmede takımın içerisinde bulunduğu sürece ilişkin çok önemli mesajlar verdi. Yüce, “İlk günden beri ifade ettiğim bir husus var; ben kişilerin, yönetimlerin değil, Sakaryaspor'un yanındayım. Herkes gelip geçicidir, kalıcı olan şanlı maziye sahip Sakaryasporumuzdur. Bu noktada takımımız için tüm gayretimizi ortaya koyduk. Transferin açılması için gerekli adımları attık ve çok şükür kapalı olan transfer tahtasını açtık. Biz iyi niyetimizle takımımızın yanında yer alırken, alınan kötü sonuçların faturası şahsıma kesilmek isteniyor. Kamuoyunda bana ait olmayan söylemler yer alıyor. Buna müsaade etmem söz konusu olamaz. Tekrar ifade etmekte yarar görüyorum; yönetimle birlikteliğim gibi bir durum söz konusu değil. Biz Sakaryaspor'un yanındayız. Taraftarlarımızla birlikteyiz. Dün olduğu gibi bugün de Sakaryaspor'un başarısı için desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.