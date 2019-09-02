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Başkan Yüce: “Kültürel zenginliği geliştirmek için çalışacağız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kınalılar Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği Kınalılar Kültür Şenliği’ne katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kınalılar Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği Kınalılar Kültür Şenliği'ne katıldı.


Makedonya'nın Kınalı köyünden Sakarya'ya gelip yerleşen ve yerleştikleri günden bu güne kardeşçe ve hoşgörü ile yaşayan Kınalılar şenlik düzenleyerek bir araya geldi. Programa Başkan Yüce'nin yanı sıra AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmasının ardından Başkan Yüce'ye Kınalılar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Köse tarafından tüm Kınalılar adına plaket takdim edildi.


Programda söz alan Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimizin en güzel örneği farklı farklı milletlere ev sahipliği yapmasıdır. Şehrimizde bu kültürler dostluk ve kardeşlikle huzur içinde yaşıyor. Kınalılar Balkanların en güzide, en kahramanca mücadelesini verip kültürlerini, geleneklerini, adetlerini terk etmeden gittikleri yerlere medeniyet götüren ve Sakarya'da olmalarından şeref duyduğum mümtaz şahsiyetlerdir. Şehrimizde hep birlikte kültürel bir mozaik oluşturmaktayız. Sakarya demek tüm kültürlerin birlikte huzur içerisinde dostça ve kardeşçe yaşaması demektir. Sakarya'mızın zenginliği bu kültürel çeşitliliğidir. Sakarya'mızın kültürel zenginliğini geliştirmek için bizde gereken çalışmaları gerçekleştireceğiz” dedi.

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