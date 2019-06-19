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Başkan Yüce, “Kültürel zenginliğin örnek şehri Sakarya'dır”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Zirvesi için Sakarya’ya gelen heyeti Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Zirvesi için Sakarya'ya gelen heyeti Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.


14 farklı ülkenin temsilcilerinin yer aldığı ziyarette Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Türksoy Genel Sekreteri Düsein Kaseinov, Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Taalaybek Sarıbaşov, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, rektörler, akademisyenler, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri İlyas Demirci, Türk Konseyi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı ile TÜRKSOY mensupları, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, farklı ülkelerden gelen misafirler yer aldı. Türk dünyasına yönelik çalışmalarının artarak devam edeceğini ve teşekkürlerini belirten Başkan Yüce, “Sakarya denizi, gölü, nehri, şelaleleri, dereleri, ormanları, yaylaları, longozu, jeotermal kaynakları ve tüm doğal güzellikleriyle kardeşlik ve huzur coğrafyasıdır. Kültürel zenginliği ile şehirlerin şehridir. Ülkemizin önemli aks noktaları üzerinde yer alan şehrimizde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.


Türk dünyasına ve Kırgızistan'a yapılan katkılardan dolayı teşekkürlerini sunan Kırgızistan İnşaat Mimarlık ve Ulaştırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akınbek Abdıkalıkov, “Türk dünyasına ve Kırgızistan'a yapmış olduğunuz katkılardan dolayı sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün bizim için tarihi bir gündür. Her iki belediye başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyor, önümüzdeki süreçte kardeşlik bağlarımızın daha güçlü olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

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