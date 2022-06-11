Başkan Yüce: “Kültürlerin şehri Sakarya, milletleri kendisine hayran bıraktı”

Etnospor Kültür Festivali'ne katıldı. Açılan stantları inceleyen ve gösterileri takip eden Yüce, dünya medeniyetlerinin yapılan sunumlarla Sakarya'ya hayran kaldığını ifade etti. Başkan Yüce, “Kültürlerin ve birçok medeniyetin buluştuğu, 70'ten fazla milletten yoğrularak ortaya çıkan Sakarya kültürünü en iyi şekilde anlatmaya çalıştık. Misafirlerimiz sunduğumuz ürünler ve anlatıcı öğeleri incelediğinde bizlere hayran kaldı” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'otağı' Etnospor Kültür Festivali'nin gözdesi oldu. Her yöreden, renkten, kültürden insanın buluştuğu festivalde Sakarya'nın sembolleri hazırlanan 2 farklı çadırda sunuldu. Büyükşehir, Sakarya'yı anlatan aksesuarlar, geri dönüşümden üretilen malzemeleri ve Sera A.Ş.'nin hazırladığı yöresel ürünleri misafirlere sundu. Kendi yöresel ve kültürel değerlerini tanıtmak için festivale katılan onlarca ülkeden vatandaş sunulan ürünler ve yapılan anlatımlar karşısında büyük hayranlık duydu.

Geleneksel kültürlerin muhafaza edilmesi ve geleceğe aktarılmasını sembolize eden, çeşitli geleneksel sporların yapıldığı festivalde Büyükşehir Mehteran ekibi de büyüleyici bir performans ortaya koydu. Zengin kültürü, yöresine özgü birbirinden özel eserleriyle Sakarya'nın ‘otağı' katılımcıların ilgi odağı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, festivalin ikinci gününde alana geldi. Etkinlik alanında Sakarya'nın ve tüm şehirlerin stantlarını inceleyen, yapılan gösteri ve spor faaliyetlerini takip eden Yüce, katılımcılarla sohbet etti. Yüce, 70'ten fazla milleti topraklarında misafir eden ve bu şekilde zengin bir kültürün oluştuğu Sakarya'ya tüm medeniyetlerden insanın ilgi duyduğunu ifade etti.

“Sakarya'yı farklı medeniyetlere anlattık”

Festival alanında konuşan Başkan Yüce, “Kültürlerin ve geleneksel spor dallarının muhafaza edildiği, hatırlandığı ve geleceğe adeta bir köprü olan Etnspor Festivalimiz gerçekten büyük bir coşkuyla gerçekleşiyor. Onlarca farklı ülkeden insan burada kendi yöresine özgü sanatı gösteriyor, geleneksel sporlarını tanıyor. Her kültüre özgü bir parça bulduk, dünyanın farklı medeniyetlerine dair izleri temaşa ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi bir hazırlık yaptık. Burada 2 farklı otağda şehrimizi anlatan objeler sergiledik. Belediyemiz tarafından üretilen geleneksel aksesuarları, yöremize ait el emeğimizle ürettiğimiz ürünleri sunduk. Maharetli ellerden çıkan hanımeli ürünlerimizi gösterdik. Kültürlerin ve birçok medeniyetin buluştuğu, 70'ten fazla milletten yoğrularak ortaya çıkan Sakarya kültürünü en iyi şekilde anlatmaya çalıştık. Misafirlerimiz sunduğumuz ürünler ve anlatıcı öğeleri incelediğinde bizlere hayran kaldı” dedi.