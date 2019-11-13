Başkan Yüce, Lüleci Sokak'ta esnaf ve vatandaşla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Lüleci Sokak'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Lüleci Sokak'ta gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının hayırlı olmasını temenni eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sokak esnaflarını ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi. Bölge esnafı, yenileme çalışmaları dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce'ye teşekkür ederek, buluşmada kaldırımları, aydınlatması ve görünümü ile Lüleci Sokak'ın şehre değer kattığı ifade edildi. Programda Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Fatih Kıcır da yer aldı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Lüleci Sokak, Çark Caddemiz için, Adapazarımız için çok önemli. Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Adapazarımız'da ticaretin daha da canlanması için çalışmalar hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla Lüleci Sokak da çok daha güzel bir görünüme kavuşmuş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye Adapazarılı esnafımızla birlikte çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Nazik davetleri için bölge esnafı ve vatandaşlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Ekrem Yüce ise, “Göreve geldiğimizin ilk günlerinde Lüleci Sokak'ı ziyaret etmiş, talep ve isteklerini dinlemiş, yenileme çalışmaları gerçekleştireceğimizin sözünü paylaşmıştık. Derhal çalışmalara başladık ve çok şükür kısa süre içerisinde tamamladık. Çark Caddesi'ne çıkan ve ticari hayatın devam ettiği Lüleci Sokak'ı örnek bir görünüme kavuşturmanın, esnafımızın, vatandaşımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ziyarette de esnafımızın ve vatandaşlarımızın gülen yüzünü görmek motivasyonumuzu arttırıyor. Bu çalışmalarımıza katkı sağlayan ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Biz sizin her zaman yanınızdayız. Sokağımızın Sakarya'ya ve siz değerli esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim hepinize hayırlı işler versin” diye konuştu.