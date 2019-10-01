Başkan Yüce Marmara Uluslararası Kent Forumuna katıldı

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumunda '21. Yüzyılda Kent Vizyonları' konulu oturumuna Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumuna katıldı. İstanbul'da düzenlenen ve 3 gün boyunca sürecek foruma Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra çok sayıda Büyükşehir Belediye Başkanı, kamu kurumu ve özel sektör temsilcileri, STK'lar, akademisyenler, finans, sanayi, teknoloji ve medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Paydaşlar arasında bilgi, deneyim paylaşımı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kentsel hizmetler, kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımların hedeflendiği forumda Başkan Ekrem Yüce, ilk kez düzenlenen forumun yerel yönetimlerin ortak değerler üretmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Ortak bir kent kültürü oluşmalı

Gazeteci Oğuz Haksever'in moderatörlüğünü yaptığı '21.Yüzyıl Kent Vizyonları' adlı oturumda konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Bugün nüfusumuzun yüzde 60'ından fazlası artık kentlerde yaşıyor. Her ne kadar uzun yıllardır kentli nüfusumuz köylü nüfusumuzdan fazla olsa da hala kent hayatına adapte olmanın zorluklarını yaşıyoruz. Çarpık kentleşme, yetersiz alt ve üst yapı sorunları, ulaşım gibi pek çok sorun yatay göçlerle beraber kentlerin ortak sorunu haline geldi. Kentlere yığılan nüfusun, kentin tarihsel ve kültürel değerleri çerçevesinde günlük yaşama uyum sağlamasına yönelik çalışmalara öncelik ve önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ortak bir kent kültürü oluşturulmadan, sosyal, kültürel çalışmalar, altyapı, üstyapı, ulaşım ile ilgili yapılan bütün çalışmalar eksik kalacaktır” dedi.

Akıllı kentler oluşturmaya devam edeceğiz

Başkan Yüce yaptığı açıklamada, “Bir “Kent Vizyonu” oluşturmak için o kentin niteliğini iyi belirlememiz gerekiyor. O kente özgü, nitelikli olan ne ise ona öncelik verilmesi gerekiyor. Sakarya'da vizyonumuzu oluştururken biz bu durumu göz önüne aldık. Sakarya'da ki tarım alanları Türkiye'nin en verimli alanlarından olması bizlere Sakarya'da tarım faaliyetlerinin geliştirilmesi, genişletilmesi için fırsat veriyor. Kentlerimizin yapısı, nüfusu, coğrafyası gibi niteliklerini iyi belirleyerek günümüz şartlarına uygun, akıllı kentler oluşturulması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda bizlere fikirlerimizi paylaşmayı, nasıl daha kaliteli hizmet sağlayabiliriz sorusuna ortak çözümler bulmayı sağlamaya çalışan bu organizasyonu düzenleyen Marmara Belediyeler Birliği'ne teşekkür ederim. İnşallah düzenlenen forum yerel yönetimlerin ortak değerler üretmesine olanak sağlamaya devam eder” diye konuştu.