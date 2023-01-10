Başkan Yüce mecliste TOGG, Kızılelma ve Bayraktar'ı anlattı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, meclis toplantısında Türkiye'yi gururlandıran yerli üretim hamlelerini TOGG'u, Kızılelma'yı, Bayraktar TB2'yi örnek vererek tek tek anlattı. Yüce, "Türkiye yerli üretimde, savunma sanayide devrim olacak işleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapmıştır ve yapmaya devam edecektir" dedi.

Yerli üretimde son dönemde dünyanın dikkatini çeken ve büyük başarıların elde edildiği projeleri anlatan Yüce, "Türkiye Yüzyılı'nda vatandaşla el ele gündüz demeden, gece demeden çalışacağız ve ülkemizi hep daha iyiye taşıyacağız" mesajı verdi. Yüce, "Türkiye yerli üretimde, savunma sanayide devrim olacak işleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapmıştır. Kendisi üreten, kendisine yeten bir şehir ve Türkiye'nin inşası için gündüz gece çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kalkınma hamlesini yerli üretimden örneklerle anlatan Yüce, Türkiye'de 60 yıllık hasreti sona erdiren yerli otomobil TOGG'u, dünya ordularının konuştuğu Kızılelma'nın, BayraktarTB2'nin üreticisi Bayraktar'ı, balistik, hava ve kara savunma sanayisinde füze üreticisi ROKETSAN'ı örnek gösterdi. Yüce, ayrıca Sakarya'nın emekçileri tarafından üretilen, geliştiren Altay Tankından bahsederken, "İsmini Türk Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusunu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan tankımız şehrimizin gururudur" şeklinde konuştu.

Milli Enerji ve Maden Politikası ile ilgili önemli bir bölümü Sakarya Gaz Sahası'nda kaydedilen yeni keşifleri anlatan Yüce, 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid, Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis'in toplamda 710 milyar metreküp gaz keşfini yaptığını söyledi. Yüce, "Türkiye tarihindeki en büyük keşfi hükümetimiz yaptı. Vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Sakarya'da tarımın son yıllarda yükselişe geçtiğini anlatan Yüce, bu alandaki potansiyeli ortaya çıkarmak için çilek, ayva, kiraz, enginar, balkabağı, mısır üretimiyle birlikte kendi girişimleriyle gelişen tıbbi aromatik bitki, kenevir, mantar, sera domatesi üretimi noktasında daha önce benzeri olmayan çapta işler ortaya koyduklarını söyleyerek, "Üreten, kazandıran ve kazanan bir belediye olmak için çalışıyoruz" dedi.

Türkiye Yüzyılı ve Sakarya

Sakarya'yı Türkiye Yüzyılı'nda dünyanın en hızlı gelişen ve büyüyen şehirleri arasında görmek istediklerini ifade eden Yüce, "Allah'ın dünyaya bir hediye olarak gönderdiği kadim bir şehir için çalışıyoruz. Doğası, kaynakları, doğal güzellikleri, bereketli topraklarıyla tüm ayrıcalıklı özelliklerin buluştuğu güzel şehrimizin her alanda gelişmesi, büyümesi için gündüz-gece çalışıyoruz. Bu kenti yarınların en hızlı gelişen, büyüyen dünya şehirleri arasında görmek için üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.