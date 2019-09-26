Başkan Yüce, millet bahçesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği şehirde yapılacak Millet Bahçesi'nin çalışmalarına ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, açıklamalarda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Eski Sakarya Stadyumu arazisi üzerine yapılacak Millet Bahçesi'nin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 62 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmaların yüzde 50'lik kısmının tamamlandığını ifade eden Başkan Yüce, şehre ayrı bir hava katacak olan Millet Bahçesi projesinin yılsonuna kadar tamamlanacağını müjdeledi. Başkan Yüce ayrıca içerisinde botanik bahçe, spor alanları, millet kıraathanesi, gezinti alanları, süs ve koku bitkileriyle biyolojik göletin olduğu ve hemşehrililerimizin hoş vakit geçirmelerine katkı sağlayacak bir alan olacağını ifade etti.

Yüzde 50'si tamamlandı

Başkan Ekrem Yüce, “Millet Bahçesinin çalışmalarını belediye olarak yakından takip etmekteyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ ve yüklenici firma ile birlikte Millet Bahçesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şu ana kadar yaklaşık olarak yüzde 50'lik bir kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Millet Bahçesinin içinde bulunan idari binanın kaba inşaatı tamamlandı. Bu doğrultuda içerisinde yer alacak millet kıraathanesini de tamamlanmak üzereyiz. Yağmursuyu ve drenaj hatlarındaki çalışmalarımızı da tamamlamış bulunmaktayız. Eski stadın hatırası adına yıkılmayan açık tribünün önüne inşa ettiğimiz gölet ile ayrı bir hava katmayı planlıyoruz. İnşallah güzel bir çalışma ile yılsonuna kadar hemşehrililerimizin güzel vakit geçirebilecekleri bir alanı şehrimize kazandıracağız” dedi.

Sosyal donatılarla dolu

Başkan Yüce, “İçerisinde birçok sosyal donatıya yer verdiğimiz Millet Bahçesi Sakaryamıza ayrı bir hava katacak. 7'den 70 her vatandaşımızın gönül rahatlığı ile gezip dolaşabildiği, piknik yapabilecekleri, bisiklet sürebilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve fotoğraf çekebilecekleri güzel bir alan inşa ediyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da yılsonunda açılışa gelerek Millet Bahçesi'ni vatandaşlarımıza sunması bizim en büyük temennimizdir. Sakaryamıza hayırlı olsun” diye konuştu.