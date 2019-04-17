Başkan Yüce, Mimar Sinan'ı anma gecesi etkinliğine katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mimar Sinan Haftası kapsamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin düzenlediği Mimar Sinan'ı anma gecesi etkinliğine katıldı.

Mimarlar Odası Sakarya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programa, Mimarlar Odası Sakarya Şube Başkanı Sami Kafadar, Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Füsun Yılmaz, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tahsin Turğay da katıldı. Mimar Sinan için hazırlanan belgeselin ardından konuşma yapan protokol üyeleri daha sonra yeni mezun olan mimarlara rozetlerini takdim etti.

Mimarlar Odası Sakarya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Yaşadığı döneme eserleriyle güzellik katan Mimar Sinan'ı rahmetle anıyorum. Mimarlar yaptığı eserlerle bir şehrin ruhunu yansıtan insanlardır. Bir mimarın eserini tasarlarken neleri düşündüğü benim için her zaman ilham kaynağı olmuştur. Dikey mimari değil, yatay mimari anlayışının hakim olduğu Sakarya'mızın örnek bir şehir olmasında çok büyük katkılarınız olacağından şüphem yok. Bu katkılarınız esnasında her daim yanınızda olacağım” dedi.

Mimarlar Odası Sakarya Şube Başkanı Sami Kafadar, “Mimar Sinan'ın eserlerini defalarca görmek her defasında tüylerimizi diken diken ediyor. Mimar Sinan gerek Türk coğrafyasına gerek dünya coğrafyasına çok önemli eserler kazandırmıştır. Mimar dokunuşlarıyla kente hizmet veren bütün meslektaşlarımı tebrik ediyorum” dedikten sonra sözü Füsun Yılmaz'a bıraktı. Yılmaz “Bugün burada büyük usta Mimar Sinan'ın vefatının 431. yılını anmak için bulunuyoruz. Osmanlı kültür yapısını yücelten Mimar Sinan'ın mimarlığı kuşkusuz yoktan var olmamış o yaşadığı coğrafyayı çok iyi incelemiş ve yapıtlarıyla konuşmuştur” diye konuştu.

SAÜ Rektörü Prof. Fatih Savaşan ise, “Hayatına 400'den fazla eser sığdırmış mükemmel bir mimardır Mimar Sinan. Eserleri hem bize ders hem örnek olmalıdır. Yeni mezun olan mimarlarımızın onun gibi çağını aşmaya çalışan ama geçmişinden izler taşıyan eserler bırakmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.