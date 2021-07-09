Başkan Yüce “Olumsuzlukları en kısa zamanda gidereceğiz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı'da selin tahrip ettiği noktalarda incelemelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı'da selin tahrip ettiği alanları AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile birlikte inceledi, mağdur olan vatandaşların taleplerini dinledi. Selin tahrip ettiği noktalarda onarım çalışmalarının başladığını açıklayan Başkan Ekrem Yüce, “Yağışların başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimizle sahada olduk. Vatandaşlarımızın yanında olarak kurtarma çalışmalarının ardından yaşanan afetten dolayı zarar gören bölgelerde onarım çalışmalarımızı hızla başlattık. Altyapı hatları zarar gören ilçelerimizde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Hızla sürdürülen çalışmalar neticesinde selden dolayı oluşan olumsuzlukları en kısa zamanda gidereceğiz” dedi.