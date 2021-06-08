Başkan Yüce: “Sakarya BİLSEM öğrencileri yenilikçi çağın mimarları olacak”

Bilim ve Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “İnşallah bu merkezde yetişecek çocuklar geleceği dizayn edecek, bilim üretecek, yeteneklerini gün yüzüne çıkaracak ve ülkemizin, şehrimizin geleceğine iz bırakacak bireyler olacaktır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli bireylere yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği BİLSEM ziyaretinde Başkan Yüce'ye AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy eşlik etti. BİLSEM Müdürü Mahmut Sami Akaryalı merkezde yürütülen çalışmalara ilişkin heyete bilgiler verirken, Başkan Yüce, eğitim gören öğrenci ve danışmalarıyla da tek tek görüştü. Başkan Yüce, BİLSEM eğitimcileri ve öğrencilere günün anısına hediye takdim etti.

Gurur duydum

Sakarya BİLSEM 'in geleceğin Türkiye'si için bir mihenk taşı olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Yüce, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Yüce, “Sakarya BİLSEM şehrimizin gurur verici eğitim yuvalarından biri. Özel yetenekli öğrencilerin yer aldığı bu merkeze seçilerek alınan geleceğimiz olan çocuklar, ilkokul çağlarından lise mezuniyetine kadar eğitimlerden faydalanabiliyor. Son yıllarda ülkemizde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi de hamdolsun ürünlerini vermeye başladı. Bu merkezde yetişecek çocuklar geleceği dizayn edecek, bilim üretecek, yeteneklerini gün yüzüne çıkaracak ve ülkemizin, şehrimizin geleceğine iz bırakacak bireyler olacaktır” dedi.

Ödüllü projeler BİLSEM'de

Matematikten fiziğe, kimyadan bilişim teknolojilerine, tarih, edebiyat, fen bilimleri ve sosyal bilgilerden görsel sanatlara ve müziğe kadar farklı disiplinlere yayılan eğitimlere katılan öğrencilere tek tek hediye takdim eden Başkan Ekrem Yüce, başarılarının devamını diledi. ISTEC 2021 Endonezya'da ‘Işığın Yansımasında Yüzey Sıcaklığının Etkisinin Araştırılması' projesiyle dünya 2.'liği ödülünü alan Ömer Özcan Güler ve Furkan Süleyman Yılmaz ile Danışman Aydın Boğaz'ı kutladı. TEKNOFEST Çevre Enerji Teknolojileri Yarışması 2020'de Türkiye 1.'si olan proje için de Aleyna Ekin'i tebrik etti. Yüce, Teknofest'te İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasında ödül alan Mevlâna Enes Gökçe ve Danışman Ahmet Bahadır ile görüştü. Başkan Yüce, dinamik iklim dengeleyici çalışması ile tarım arazilerinde zirai donun önüne geçilebilecek proje için Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma zemini oluşmasının önemine işaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanında gerçekleştirdiği yatırımlar için Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretilen projelerin kullanılacak olması da merkezde mutlulukla karşılandı.