Başkan Yüce: "Sakarya Bisiklet Dostu Şehir olmaya devam edecek"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na ilişkin Afet Koordinasyon Merkezi'nde brifing aldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek ve Sakarya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyonanın tanıtım toplantısına Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Genel Sekreter İbrahim Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı Himaye Projeler Müdürü Ali Murat Önder, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı İrfan Çelik ve Muhammet Berat Alphan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası Direktörü Aziz Sırnaç ve federasyon heyeti yer aldı. Toplantının sonunda ise Küçükbakırcı, Başkan Yüce'ye plaket takdim etti.

Başkan Küçükbakırcı ziyarette yaptığı açıklamada, “Öncelikle yeni göreviniz hayırlı olsun. Çeşitli illerde yaptığımız araştırmalar sonucunda Sakarya'nın bisiklet başkenti olmasına karar verdik. Bundan sonraki dünyada olmazsa olmaz sporların başında gelen bisiklet sporuna şehrinizin verdiği değer bizleri memnun etmekte. Bu proje şehriniz ve ülkemiz açısından dünya çapında bir öneme sahip. Sakarya'nın her yönüyle şampiyona için hazır olduğunu görmekteyiz. 2016 yılından beri devam eden projemize sizlerin de gereken desteği vereceğinizden şüphemiz yok. Geçmişten gelen bayrağı sizlerin daha da ileriye taşıyacağınıza inanıyoruz. Biz Sakarya'yı sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde bisiklet konusunda öncü şehirlerden biri yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Başkan Ekrem Yüce ise, “Dünyada sadece 7 şehre verilmiş olan Bisiklet Dostu Şehir ünvanını almak için çalışmalarımız devam edecek. Sakarya'nın bisiklet dostu olarak ilan edilmesi ve sizlerin bu konuda gayret göstermesi bizleri memnun ediyor. 2020 yılında Dünya Şampiyonası'nın burada yapılacak olması da bizim için çok kıymetlidir. Bisiklet Dostu Şehir ünvanını almak için ne yapılması gerekiyorsa hemen hazırlıklara başlayacağız. Biz şehir olarak bisiklet sporuna ve bisiklet kullanımına önem veriyoruz. Bisiklete verdiğimiz değer inşallah artarak devam edecektir. Bundan sonra yaptığımız her organizasyonda hediyemiz ve ödülümüz bisiklet olacaktır. Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen bisiklet ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırım. Şehrimizdeki bisiklet yollarının yeterliliğini araştırarak yetersiz yerlere bisiklet yolu çalışmalarını başlatacağız” diye konuştu.