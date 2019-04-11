Başkan Yüce: “Sakarya'mızı enlerin şehri haline getireceğiz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile yönetim kurulu üyelerini Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladı.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Başkan Ekrem Yüce, seçim sürecindeki özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem Yüce'ye başarı temennilerini ileten AK Parti İl Başkanı Tever, Sakarya'ya hizmet yolculuğunda kolaylıklar diledi. Nazik ziyaretlerinden ve 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdikleri gayretlerden dolayı Tever ve yönetimine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Bu başarı tek bir kişinin başarabileceği bir iş değildi. Bu başarının arkasında İl Başkanım ve yönetim kurulunun gayretleri ve destekleri vardır. Bu konuda emek gösteren tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum. Halkımız teveccüh gösterdi ve bu makamı bana emanet etti. Bende emanete en güzel şekilde layık olmaya çalışacağım” dedi.

Yüce, “İlk meclis toplantımızla projelerimize başladık. Bir taraftan şehrin acil ihtiyaçlarını karşılayacağız bir taraftan da gerçekleştireceğimiz projelerle şehrimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Sakarya'mızın farkındalığını ortaya çıkartıp enlerin şehri haline getireceğiz. Seçim sürecinden bu yana hep Sakarya'ya hizmet etmek gerektiğinden bahsettim. Bu makama oturduğum ilk gün hissettiğim içimdeki hizmet aşkıydı. Bu hizmet aşkıyla daha yaşanabilir bir Sakarya'ya hep birlikte oluşturmaya çalışacağız” diye konuştu.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basın Şube Müdürlüğü'ne Akyazı Belediyesi'nde uzun yıllar Basın ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini başarıyla yürüten İrfan Kardeş atandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Akyazı Belediyesi'nde uzun yıllardır Basın ve Özel Kalem Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten İrfan Kardeş, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni basın müdürü olarak atanmıştır. Kardeş'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.