Başkan Yüce: "Sakaryapark'ta nehir şehirle bütünleşecek"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Nehri kıyısında hayata geçirilen Sakaryapark'ta incelemelerde bulundu.

Sakaryapark'ta incelemelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, Sakarya Nehri üzerinde sandal ve kayıklarla gezilebilecek bir çalışmayı hayata geçireceklerini belirterek, “Adasu HES'in önünde yer alan kısım bu çalışmaya çok uygun. Nehrin diğer tarafına ise konaklama alanları inşa edeceğiz. Nehir üzerinden zipline vasıtasıyla da geçiş imkanı sağlayacağız. İnşallah Sakaryapark şehrimizin odak noktasında olmaya, hemşerilerimizin buluşma noktası olmaya devam edecek” dedi.

Vatandaşların uğrak noktası olan Sakaryapark'ı nehir ile bütünleştireceklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “HES'in ön bölgesinde kalan kısmı sandallar ve Osmanlı kayıkları ile buluşturacak ve vatandaşlarımızın çeşitli aktiviteler ile nehirden maksimum istifade etmelerini sağlayacağız” diye konuştu.

Sakaryapark'ın cazibesi arttıracak yeni çalışmalar üzerinde durduklarını belirten Başkan Ekrem Yüce, “Sakaryapark şehrimizin en önemli yeşil alanlarından, hemşerilerimizin buluşma noktalarından birisi. Özellikle sıcak havalarda yoğun bir ilgi söz konusu oluyor. Bizde hem şehirle nehri bütünleştirecek hem de Sakaryapark'ın cazibesini arttıracak yeni çalışmalar üzerinde duruyoruz. Öncelikle ADASU HES'in önünde yer alan baraj suyunda hem görsel olarak güzellik katacak hem de vatandaşlarımızın çeşitli aktivitelerle nehirden maksimum istifade etmelerine olanak sunacak sandal ve kayıklar koyacağız. Nehrin diğer tarafına ise konaklama alanları inşa edeceğiz. Nehir üzerinden zipline vasıtasıyla da geçiş imkanı sağlayacağız. İnşallah Sakaryapark şehrimizin odak noktasında olmaya, hemşerilerimizin buluşma noktası olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.