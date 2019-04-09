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Başkan Yüce: “Sakaryaspor'un yanında olacağız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


Zirve takibini sürdüren ve yeni sezonda bir üst lige çıkmak için mücadele gösteren Sakaryaspor'u yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, takımın son durumuna ilişkin Cevat Ekşi'den bilgiler alarak başarı dileklerini iletti. Sakaryaspor Başkanı Ekşi ise Yüce'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek kolaylıklar diledi. Sakaryaspor'u yakından takip ettiğini ifade eden ve sporun içinden gelen bir isim olduğunu belirten Başkan Ekrem Yüce, “Sakaryasporun başarısı tüm şehrin başarısı demektir. Dolayısıyla Sakaryaspor denildiğinde sadece başarıyı konuşmamız gerekiyor. Öncelikle Sakaryaspor'un yanında olacağımızı ifade ediyorum. Takımımızın karşılaşmalarını da yakından takip ediyorum. İnşallah sezon sonunda bir üst lig hedefine ulaşacak, yakalayacağımız birliktelikle başarıyı sürekli hale getireceğiz” dedi.

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