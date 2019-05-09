Başkan Yüce: "Şampiyonluk için kenetlendik"

Lig Play-Off çeyrek finalinde Samsunspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor kafilesini antremanda ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Arif Özsoy ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte takımın yanında yer alan Başkan Yüce, Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ve futbolcularla görüştü. Sakaryaspor kafilesine tatlı ikram eden Başkan Ekrem Yüce, şampiyonluk yolunda başarı dileklerini ileterek Sakaryaspor'un her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Kritik karşılaşma öncesi destek için takımın yanında olan herkese teşekkür edeerek sözlerine başlayan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, “Sakaryamız için çok önemli bir maç olacak. Geçen sene playoff finalinde kaybetmiştik. İnşallah bu yıl hep birlikte Sakaryasporumuzu bir üst lige taşıyacağız” dedi.

Sakaryaspor'un playoff yolculuğunda kenetlendiklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “İlçe belediye başkanlarımızla birlikte Sakaryasporumuzun yanındayız. Sakaryasporumuz bu şehrin ortak paydası, marka değeridir. Sakaryaspor herkesin, tüm şehrindir. Şampiyonluk için çok önemli maçlara çıkacak olan Sakaryasporumuza destek hepimizin görevidir. Biz Sakaryaspor'un şampiyonluğuna kenetlendik. İnşallah şampiyonluk kupası Sakarya'mızın olacak” diye konuştu.