Başkan Yüce, Sapanca SAMEK yılsonu sergisinin açılışına katıldı

Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Başkan Yüce'nin eşi Filiz Yüce, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, şube müdürleri, kursiyerler ve katılımcılar yer aldı. Sapanca SAMEK yılsonu sergisinin açılışında konuşan Başkan Ekrem Yüce, “32 farklı branş, bin 100 kursiyeri ile Sapanca SAMEK'te eğitimlerle kursiyerlerimizin yeteneklerini ön plana çıkaran eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. El emeği eserler için bütün kursiyer arkadaşları kutluyorum. İnşallah 5 senelik süreçte Sosyal Gelişim Merkezlerinin yanı sıra Çocuk Akademileri de oluşturacağız” dedi.

Kursiyerlerin yeteneklerini ortaya çıkaran eğitmenlere teşekkür eden Başkan Yüce, “Bu mekanlar sizin eserlerinizin öne çıkardığı mekanlar. Kabiliyetlerinizin ve sanatsal ruhlarınızın öne çıktığı mekanlar. 32 farklı branş, bin 100 kursiyeri ile Sapanca SAMEK'te eğitimlerle kursiyerlerimizin yeteneklerini ön plana çıkaran eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Yaptığınız el emeği eserler için bütün kursiyer arkadaşları kutluyorum. İnşallah 5 senelik süreçte Sosyal Gelişim Merkezlerinin yanı sıra Çocuk Akademileri de oluşturacağız. Hayata kendimizi hazırlamamızda yardımcı olacak ve zekamızı geliştirecek bu akademileri inşallah Sakarya'da en kısa zamanda başlatacağız. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyor, hepinizi kutluyorum” diye konuştu.