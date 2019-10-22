Başkan Yüce: "Sapanca'nın cazibesini ön plana çıkaracak projeler hayata geçirilecek"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerdeki son durumu tespit etmek ve hayata geçirilecek projeler üzerindeki detayları görüşmek için çalışmaların sürdüğünü aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca'da da ilçenin cazibesini daha fazla ön plana çıkaracak projelerin ve önemli altyapı çalışmalarının hayata geçirileceğini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, güçlü hizmet ellerinin şehrin dört bir yanına uzanması için büyük bir gayretle çalıştıklarını vurguladı. Bu kapsamda ilgili birim yöneticilerinin ilçelerde istişarelerde bulunarak planlanan projeler ve ilçelerin ihtiyaçlarına yönelik toplantı ve incelemeler gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Yüce, “Su ve Kanalizasyon İdaremiz de (SASKİ) altyapıya yönelik adımların atılması noktasında girişimlerini sürdürüyor. Kısa süre önce Genel Müdürümüz Dr. İlyas Demirci ve kurum bürokratlarımız Sapanca Belediye Başkanımız Özcan Özen ile bir araya gelerek ilçenin ihtiyaçlarını ve yapılması gerekenleri masaya yatırdılar. Sapanca birçok yönüyle sadece şehrimizin değil ülkemizin cazibesi yüksek noktalarından birisi. Bizler de bu potansiyeli kullanmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmek için hem estetik hem de fonksiyonel dokunuşlar yapacağız” dedi.

Sapanca'nın coğrafi konumu, dağları, ormanları, dereleri ve gölüyle eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Başkan Yüce, “Şehrimizin saklı kalmış güzelliklerinin ortaya çıkarılması ve turizm potansiyelimizin artırılması amacıyla başlattığımız ‘Sakarya Bir Başka' çalışmalarımızda Sapanca da birçok lokasyonuyla yer alıyor. İlçemizi koruyarak geliştirmek en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda özellikle göl çevresinde hayata geçireceğimiz önemli bir projenin hazırlık çalışmaları sürüyor. Büyük beğeni kazanacağını düşündüğümüz bu çalışmayı kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

İlçenin altyapı noktasındaki sıkıntılarının da tek tek çözüldüğünü aktaran Yüce, “Sapanca'ya Hızırilyas Su Yönetim Merkezi'nde arıtılan birinci sınıf içmesuyunu ulaştıracağımız projemiz artık sona ermek üzere. Gölümüze atıksu karışmasını engelleyen kolektör hattında ise bazı iyileştirmeler yapacağız. Uzun yıllarca önce inşa edilen içmesuyu şebekesinin yenilenmesi içinse projemiz hazır. Mali açıdan gerekli adımları attıktan sonra bu projemize de başlayacak, Sapanca'yı hem sağlam altyapı ile buluşturacak hem de su kayıp ve kaçaklarının büyük ölçüde önüne geçeceğiz” şeklinde konuştu.