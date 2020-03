Başkan Yüce: “Şehrimiz ve Pamukova için en iyi hizmetleri hayata geçireceğiz”

Pamukova Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmaya Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, meclis üyeleri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, Pamukovalı muhtarlar ve çok sayıda Pamukovalı vatandaş katıldı. Hizmetin partisi AK Parti'ye geçiş yapan Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün'ü tebrik eden Başkan Yüce, birlik ve beraberlik içerisinde hem Sakarya'yı hem de Pamukova'yı en güzel yarınlara taşıyacaklarını ifade etti.

Programın ev sahibi olan ve açılış konuşmasını gerçekleştiren Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, “Pamukova ilçemiz biraz kadersiz. Her ne kadar iktidar partinin çatısı altında olsa da biraz yetim kaldı. Bizim niyetimiz bu ilçeye hizmet etmek olduğu için, milli ve yerli duruşun tarafında olmak istediğimiz için birkaç hafta önce hizmetin partisi AK Parti'ye geri dönüş yaptım. Önceliğimiz Pamukova sevdasıydı. Bu sebeple Pamukova'mıza daha güzel ve daha iyi hizmeti verebilmek için hizmetin adresine geçtim. Bunun ilk izlenimlerini Ankara ziyaretlerimde yakinen hissettim. Bundan sonra bölge milletvekillerimizle, ilçe belediye başkanlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile yani dört koldan canla başla çalışarak Pamukova'mızın hak ettiği yere ulaşması için çaba sarf edeceğiz. Toplantımıza katılan tüm hemşerilerimize ve misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.

Gün birlik olma zamanıdır

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “Güven kardeşimize hizmet partisi olan AK Parti'ye geçişiyle alakalı bizde ona her konuyla alakalı destek olduğumuzu ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceğimizi belirterek evine hoş geldin dileklerimi iletiyorum. 40 yıldır verdiği mücadele ile örnek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin her daim kayıtsız ve şartsız yanında olacağız. Yaptığı her projede attığı her adımda biz ilçe belediye başkanları olarak her zaman destek vereceğiz” derken; Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ise, “Ülkemiz yedi düvelle savaşıyor. Her ne kadar biz burada asfaltı altyapı falan konuşmaya çalışsak ile şuan en önemli durum ülkemizin geçirdiği zor günlerdir. Gün birlik olma zamanıdır. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi her daim diri tutsun” diye konuştu.

Gönüllere köprüler kuracağız

Yakın ilgiden ve misafirperverliklerinden dolayı başta Başkan Güven Övün olmak üzere tüm Pamukovalı hemşerilerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Pamukova Belediye Başkanımız Güven Övün gerçekten efendi, ahlaklı ve düzgün karakterli bir kardeşimiz. Hizmetin partisi olan AK Parti'mize geri döndü. Tekrar bu çatı altında hem Pamukova'ya hem de Sakarya'ya hizmet edecek. Bizler bu durumun mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bu konuda kendisini tebrik ederim. Her zaman dile getiriyorum; Sen, ben yok. Biz varız. Biz elimizin taşın altına koyacak ve şehrimiz için ne gerekiyorsa onu yapmaya gayret göstereceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz. Gönüllere köprüler kuracak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek şehrimiz için en uygun hizmetleri hayata geçireceğiz. Bizim için her ilçemiz önemlidir. Ayrımız, gayrımız yoktur. Zaman hizmet zamanıdır. Zaman kardeşlik, omuz omuza verme ve birlik zamanıdır. Tüm muhtarlarımızla, ilçe başkanlarımızla, kadın komisyonlarımızla, gençlik komisyonlarımızla, hemşerilerimizle bir olacağız ve şehrimize en iyi hizmetleri getireceğiz” şeklinde konuştu.