İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yüce: “Şehrimizin yetiştirdiği değerli bir isimdir”

TÜRK-İŞ’in 23.

TÜRK-İŞ'in 23. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeniden başkanlığa seçilen Ergün Atalay'ı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ziyaret etti.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. TÜRK-İŞ'in 23. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeniden başkanlığa seçilen Ergün Atalay'ı tebrik eden ve hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Ekrem Yüce, başarı temennisinde bulundu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise teşekkürlerini sundu. Başkan Ekrem Yüce, “Ankara temaslarımızda 23. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeniden başkanlığa seçilen, hemşehrimiz Ergün Atalay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, başarı dileklerimizi ilettik. Şehrimizin yetiştirdiği değerli isimlerden biri olan, uzun yıllardır Ankara'da şehrimizi başarıyla temsil eden Ergün Atalay, Sakarya'mıza destek noktasında da özveri ve gayretle çalışmalar yürütüyor. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.