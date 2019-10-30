Başkan Yüce: "Şehrin menfaatine olan tüm çalışmaların yanındayız"

32 dönüm alanda hayat bulacak ve 112 iş yerinin yer alacağı sitenin temel atma töreninde Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Nayir, SATSO Toplu İş Yeri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Borazancıoğlu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, SATSO yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Tüccarlar Kooperatifi Küçük Sanayi Sitesi'nin hızla tamamlanmasını ve Sakarya'ya hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “21 yıl sonra hayata geçecek güzel kuruluşun temelini atıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Küçük Sanayi Sitesi için atılan bu adımın çok değerli olduğunu ifade ediyor, tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum. İnşallah iş istihdamı noktasında da yeni alanlar açılacak. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin menfaatine olacak tüm çalışmaların yanındayız. Rabbim temelini attığımız bu değerli çalışmayı şehrimize hayırlı eylesin” dedi.

Ülkenin kalkınması için yeni üretim yerlerine ihtiyaç olduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Sanayinin ve ticaretin gelişmesi için gayret göstermeliyiz. Birlikte iş yapma kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Avrupa'yı ayağa kaldıran kooperatiflerdir. Güzel örneklere ülkemizde de şehrimizde de ihtiyacımız var. İnşallah şehrimize birlikte en güzel şekilde hizmet sunmaya devam ederiz” diye konuştu.