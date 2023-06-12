Başkan Yüce, SGM'de öğrencilerin yılsonu heyecanına ortak oldu

Adapazarı SGM'nin yılsonu programında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “2023 yılı eğitim programı içerisinde toplam 28 bin 772 kişiye, eğlenerek öğrenme imkânı sağladık. Şehrimizin geleceğini hep birlikte güçlü adımlarla, eğitimle inşa ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Yıl boyunca emek veren öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyor, değerli ailelere emekleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi yılsonu programına katıldı. Öğrencilerin büyük heyecan yaşadığı programda Başkan Yüce'nin yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral, bürokratlar, öğrenciler, aileleri ve davetliler yer aldı. Başkan Yüce, Adapazarı SGM öğrencilerinin yıl boyunca el emeği eserlerinden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi gezen, eserleri inceleyen Yüce, öğrenci ve öğretmenleri başarılı çalışmaları dolayısıyla kutladı. Başkan Ekrem Yüce, programda Adapazarı SGM öğrencilerinin hazırladığı birbirinden renkli gösterileri izledi. Sahnelenen müzikal gösteriler ve tiyatro oyunları da izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

49 ayda 95 milyon TL yatırım

Başkan Yüce, geride bıraktıkları 49 ayda önemli çalışmalar yapıldığını ifade ederek, “Nisan 2019'dan bu yana hizmet aşkı ile şehrimizin potansiyeli artıracak projeler üretmekten, destek olmaktan kaçınmıyoruz. Adapazarı'mızda yol bakım ve yapım çalışmaları için toplamda 95 milyonluk yatırım yaptık. Birçok caddemizde çalışmalar gerçekleştirerek örnek bir görünüme kavuşturup, esnafımızın, vatandaşımızın ve şehrimizin hizmetine sunduk. Yakıttan ve zamandan tasarruf etmek için şehrimizin girişinde üç merkez ilçemizi birbirine bağlayan köprülü kavşak projesini hayata geçirdik. Unkapanı Meydanımızın düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik” dedi.

Sosyal projelerin çalışmaları devam ediyor

Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sosyal alanda da çok önemli projeleri ortaya koyduk. Ters Ev, Vagon Kıraathanesi, Karaman Engelsiz Millet Bahçesini yaptık, Uçak kafe ve restoranı, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Mola Kıraathanesini ve Sokak Hayvanlarımızı da unutmayarak onlar için de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizi yaptık. Bununla birlikte daha birçok projemizin çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.

Gençler ve çocuklar önceliğimiz

Başkan Yüce, “Eğitim konusunda birçok proje yürütüyor, gençlerimize ve çocuklarımıza bu anlamda hizmet veriyoruz. SGM'lerimizde zengin ders içeriği ile çoğu ilçemizde hizmet sunuyoruz. Çocuklarımızın mutlu, güvenli, huzurlu ve kişisel gelişimleri yerinde olması için katkı sağlayacak kurslar, atölye çalışmaları, etkinlikler düzenliyoruz. Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, İngilizce Atölyesi, Arapça Atölyesi, Almanca Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Resim Atölyesi, Robotik ve Kodlama Atölyesi, Drama Atölyesi gibi farklı farklı 26 branşta eğitimler düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

Şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz

Başkan Yüce konuşmasının devamında, “SGM'lerimizde misafir okul etkinleri ile sene boyunca binlerce öğrenciyi ağırladık. Çocuklarımızın stratejik düşünme ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olacak; Akıl Oyunları Dersi, Sanatsal malzemeleri kullanma becerilerini öğrenecekleri Tasarım Atölye Dersi, Sağlıklı ve besleyici yiyecekler hazırlamayı öğrendikleri Mutfak Atölyesi Dersi, Kendini ifade etme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak Drama Dersi olmak üzere farklı branşlarda eğitim hizmeti sunduk. Bugün kapanış programında bir araya geldiğimiz Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezimiz de; 2023 yılı eğitim programı içerisinde toplam 28 bin 772 kişiye, eğlenerek öğrenme imkanı sağladık. Şehrimizin geleceğini hep birlikte güçlü adımlarla, eğitimle inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.