Başkan Yüce: “Tarımda ürün çeşitliliğini artıracak hamlelerimiz sürecek”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile Erenler Küçükesence'de bin 500 metrekare alan üzerinde oluşturulan mantar üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

SERA A.Ş marifetiyle bölgede kurulan 122'şer metrekarelik iki adet üretim tesisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından mantar üretimine başlandı. Dünyada kültürel anlamda bir karşılığı olan istiridye mantarının içerisinde barındırdığı protein oranı, insan sağlığına katkısı ve lezzeti ile son yılların en popüler ürünlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, kompostların üretim odalarına yerleştirildiğini ifade etti. Daha sonra Başkan Yüce, İl Başkanı Tever ile birlikte Büyükesence mahallesinde vatandaşlarla buluştu, taleplerini dinledi.

Tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak, yeni bakış açıları geliştirmek ve tarımda verimliliği en üst seviyelere çıkarmak adına Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli adımları attıklarını dile getiren Başkan Yüce, Küçükesence'de üretim yelpazesine mantarı da eklediklerini vurguladı. Yüce, “İstiridye mantarı için ilk adımlarımızı Erenler Küçükesence mahallemizde attık. Yaklaşık bin 500 metrekarelik alanda oluşturduğumuz 112'şer metrekarelik iki üretim odasına kompostlarımızı yerleştirerek üretime hazır hale getirdik. Ortalam 70-80 gülük periyotlarda kompostlardan ürün alacak, yılda 4 kez hasat yapacağız. İnşallah her bir üretim döneminde 4-6 ton arasında istiridye mantarı elde edeceğiz. Şehrimiz tarımı için attığımız bu adımın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Yüce, istiridye mantarını Sakarya'dan ülkenin farklı noktaları ve dünya pazarına kazandırmak için hazırlık içerisinde olduklarını belirterek, “Mantar üretim tesisimizden edindiğimiz tecrübeyi ve gerekli ekipman desteğini sözleşmeli tarımsal üretim modelimiz kapsamında çiftçilerimiz ve girişimcilerimizle paylaşacağız. Bitkisel, hayvansal ve fidan üretimi noktasında çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkilerin ekimini Melen Botanik Vadisi'nde 3 bin 500 dekar alanda tamamladık. Seracılık Mükemmeliyet ile Fidan Üretim Merkezimizde çalışmalarımız devam ediyor. Salep ve safran ekimini de gerçekleştirdik. Şimdi de istiridye mantarı üretimi için çalışmalarımızı başlattık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tarımsal alanda Büyükşehir Belediyesi var olmaya devam edecek” diye konuştu.