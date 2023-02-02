Başkan Yüce: “Tarımsal projelerimizle ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz”

Sapanca Ziraat Odası Olağan genel Kurulu'na katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Tarımsal projelerimiz artarak devam ediyor. Şehrimizi tarımda öncü bir şehir haline getirmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyor, tarımsal üretim ve projelerimizle ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Mevcut başkan Necati Başar'ın tekrar başkan seçildiği toplantıya, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Başkanı Cemal Yaman, RATED Başkanı Remzi Adıyaman, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda misafir katıldı. Sapanca'ya yapmış olduğu katkılardan dolayı Başkan Yüce'ye plaket takdim eden Ziraat Odası Başkanı Başar, “Kıymetli Başkanımız Sayın Ekrem Yüce, göreve geldiği günden itibaren şehrimizin her alanda kalkınması ve gelişmesi noktasında samimiyetini ve gayretini ortaya koymaktadır. Bizler ilçe olarak kendisine sağlamış olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Toplantının hayırlı olmasını dileyen Başkan Yüce, “Sakarya çok yönlü bir şehir. Biz Sakaryalılar bunu çok iyi biliyor ve buna göre çalışıyoruz. Çeşitli organizasyonlar ve kuruluşlarla bir araya geldiğimiz böylesi toplantılarda tecrübe aktarımı sayesinde şehrimizin avantajları üzerine hassasiyetle duruyoruz. Çünkü ümitlerimiz de, çabalarımız da, inançlarımız da Sakarya'mız için. Bu noktada şehrimizi tarımda da öncü bir şehir haline getirmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bütün sektörler önemli ancak hepsinin üzerinde tarım var. Tarım yoksa insanlıkta yok. Pandemide bunun önemini çok daha iyi gördük” şeklinde konuştu.

Tarımsal faaliyetlerde çok önemli adımlar attıklarını işaret eden Başkan Yüce, “Sakarya'mızın sahip olduğu avantajların farkında olup doğru politika ve uygun radikallikte adımlar atıyoruz. Şehrimizin en kıymetli yanlarından birisi tarımdır. Mümbit topraklarımız ne ekersek karşılığını bize veriyor. Hatta gerçekleştirdiğimiz projeler ve geliştirdiğimiz doğru yöntemler sayesinde yılda birden fazla hasat imkânı yakalıyoruz. Kenevirden safrana, salepten istiridye mantarına, çilekten domatese aklınıza gelebilecek pek çok meyvenin ve sebzenin üretimini Sakarya'mızda gerçekleştiriyor, ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz. Tarım sadece ekonomik olarak değil sağlık açısından da bizlere katkı sağlamaktadır. Sağlıklı bireyler olmak için sağlıklı besinler tüketmeliyiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı besin üretmekle kalmıyor, organik tohumlar da üretiyoruz. Bizlere atalarımızdan emanet kalan bu tohumların orijinallerini üretmek üzere tohumları toprakla buluşturuyoruz. Buna ilaveten aldığımız Altın Karınca ödülü ile arıcılık projemizde rekor kırdık. 2022 yılında 29 ton bal, 1 ton polen ve propolis üreterek 5 milyon liralık katkı sağladık” ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce konuşmasında Sapanca'da yapılan yatırımlara da vurgu yaparak, “Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu güne kadar, Sapanca'nın içme suyu sorunu yaşayan 17 mahallesinde ihtiyacı karşılamak için 11 kilometrelik içme suyu hattı ve 3 bin metreküplük içme suyu deposu inşa ettik. 13 buçuk milyon liralık yatırımla 90 bin kişinin sağlıklı ve güvenilir içme suyu ihtiyacını karşılayacak projemizi hizmete sunduk. Bunun yanı sıra Sapanca Kırkpınar'da 100 metre derinlikte içme suyu sondaj kuyusu açtık ve 15 lt/sn debili su elde ettik. 7 bin kişiye yetecek düzeyde içme suyu bulduk ve 150 bin lira yatırım yaptık” dedi.

Konuşmasında alt yapı ve üst yapı çalışmalarını da değinen Yüce, “Sapanca'da yeni imara açılan bölgelerde ve daha önceden yapımı tamamlanan kanalizasyon hatlarının yetersiz olan kısımlarında 16,5 kilometrelik kanalizasyon şebekesi döşedik. Üst yapı çalışmalarının yapılacağı bölgelerde, yeni imar bölgelerinde ve sık sık arıza yapan kısımlarda 52,2 kilometre içme suyu hattı inşa ettik ve yeniledik. Ayrıca 6,1 km'lik yağmur suyu hattı döşedik. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur hattı çalışmaları için toplam 15 milyon 770 bin lira yatırım yaptık. Bu vesile ile olağan genel kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.